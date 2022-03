Jaką cenę zapłaci Putin?

Zamiast precyzyjnych uderzeń nie sposób nie odnieść wrażenia, że widać typowy rosyjski „bardak”. Nie tylko dotyczy to kwestii militarnych. Nawet jeśli wojskom rosyjskim uda się ostatecznie zająć kolejne cele czy miasta, to powstaje pytanie: Co dalej?

Najwięcej, co może osiągnąć Kreml, to ustanowienie marionetkowego reżimu – wiele mediów wspomina o tym, że na jego czele miałby stanąć Wiktor Janukowycz, który w 2014 r. salwował się ucieczką z Kijowa. Nie można tego wykluczyć. Tylko jaki miałoby to sens? Nawet gdyby ostatecznie Rosjanom udało się opanować Kijów i obwołać Janukowycza szefem nowego, „nienazistowskiego” rządu, to nie miałoby to żadnego praktycznego znaczenia. Krótko: Rosja nie będzie w stanie strawić Ukrainy.