Viktor Orban – Tusk Południa

PiS rządzi i rządzi, i jeśli nawet przez chwilę się wydaje, że mu wreszcie spadnie, to zdarza się coś, co wszystkie jego błędy unieważnia i przywraca sondażową dominację; opozycja wciąż potyka się o własne nogi i – co najgorsze – zachwiała się lemingom podstawa tożsamości. Okazało się, że Niemcy, zamiast jako protektor i opiekun dzielić się z nami swym dobrobytem i chronić przed Putinem, ratują swój dobrobyt naszym kosztem, a u Putina robią za – by nie nazwać tego mocniej – konia trojańskiego i jedynego obrońcę.