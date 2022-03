Kolokwia włoskie

Premier Draghi nie wahał się porównać Putina do Hitlera. Odbywają się masowe proukraińskie demonstracje. Na stadionach wykwitły ukraińskie flagi. Ciepło przyjmowani są ukraińscy uchodźcy. Ale... W mediach bez przerwy występują eksperci i znawcy Rosji, a także czołowi komentatorzy polityczni i autorytety wszelkiej maści. Dyskutując nad genezą rosyjskiej inwazji, szybko doszli do wniosku, że grzechem pierworodnym „starego” Zachodu było przyjęcie do NATO „demoludów”, a więc i Polski, a przede wszystkim państw bałtyckich.