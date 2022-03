Morawiecki: Uważajmy na propagandę Putina, strzeżmy się

Trwa dziesiąty dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej. Mimo bohaterskiego oporu Ukrainy Rosjanie są lepiej wyposażeni, mają przewagę liczebną i sukcesywnie posuwają się do przodu. Wczoraj udało im się przejąć kontrolę nad elektrownią atomową w Zaporożu – największym tego typu obiekcie w Europie. Ukraińcy jednak wytrwale walczą z najeźdźcą. – Ukraińcy od Charkowa do Kijowa, do Chersonia walczą z wrogiem i wygrywają – mówił prezydent Zełensky.

Morawiecki: Uważajmy na propagandę

Podczas sobotniej konferencji prasowej premier Morawiecki mówił o rosyjskiej dezinformacji. Szef rządu stwierdził, że propaganda Putina "ma bardzo szeroki zasięg". Polityk stwierdził, że istnieje powiązanie między kontami, które zniechęcały do szczepień, a które obecnie rozpowszechniają rosyjskie fake newsy.

– Bardzo wiele z tych kont natychmiast przestawiło swoją wajchę na działania w kierunku antyukraińskim, antypolskim, antyeuropejskim i prorosyjskim – mówił.

Premier podkreślił, że propagandyści Putina w Polsce mają "dziesiątki tysięcy kont".

Setki fake newsów

Szef rządu stwierdził, że liczba fake newsów w ostatnich dniach drastycznie wzrosła.

– To pokazuje ich determinację, to pokazuje ogromne środki, grupy hakerskie rosyjskie, które są zaangażowane w atakach na media, w atakach na instytucje publiczne, instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe – mówił premier.

– Strzeżmy się tego szanowni państwo, miejmy świadomość, że jest to wielka zorganizowana machina – przestrzegał Mateusz Morawiecki. Premier podkreśla, że Rosjanie są bardzo sprawni w tego typu działaniach, dlatego należy zachować szczególną ostrożność.

Ruski bardak