Socha: Wprowadzamy uproszczone procedury legalizacji pobytu uchodźców w Polsce

DoRzeczy.pl: Wiemy, że rząd ma podjąć kompleksowe działania, żeby pomóc uchodźcom z Ukrainy. Jakie dokładnie?

Barbara Socha: Rząd, a w szczególności MSWiA wraz z wojewodami koordynuje pomoc dla uchodźców. My jako Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiliśmy wczoraj dwa sztaby i punkt wytchnieniowy dla dzieci w Stalowej Woli. Podkreślam, że dla dzieci, a nie dla matek z dziećmi. Skupiamy się tutaj specjalistycznie nad dziećmi z ukraińskich sierocińców. Musimy pamiętać, że na Ukrainie działają duże państwowe i prywatne domy dziecka, skąd obecnie ewakuowani są ich podopieczni, czasami bardzo liczne grupy, które trafiają do Polski.

Ten punkt wytchnieniowy jest miejscem chwilowego zatrzymania?

Tak, w tym miejscu dzieci mają odpocząć po ciężkiej podróży z Ukrainy. Następnie trafią do docelowych miejsc w Polsce, które są organizowane przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, czy prywatne firmy, które zaangażowały się w pomoc. Staramy się obecnie skoordynować wysiłki Polaków. Trzeba przyznać, że bardzo dużo osób oraz organizacji włączyło się w niesienie pomocy uchodźcom. Chcemy, żeby wszystko działało sprawnie, a niesiona pomoc przynosiła maksymalnie duże efekty.

Zapewne powstał chaos z uwagi na tak dużą pomoc?

Jest to chwilowe, ale wynika z tego, że Polacy masowo ruszyli do pomocy. Dzięki dobrej koordynacji wszystko uda się pokładać. Na przykład zgłaszają się ośrodki przystosowane do przyjęcia osób niepełnosprawnych, gdzie trafiały dzieci zdrowe i kolokwialnie mówiąc, zajmowane były miejsca dla dzieci niepełnosprawnych, które bardziej potrzebowały specjalnych warunków. Chcemy to skoordynować, żeby do takich sytuacji nie dochodziło. Zgłaszają się instytucje kościelne i zakony, które szczególnie chcą przyjąć dzieci niepełnosprawne lub bez opieki. Wiemy również, że trafiają do nas grupy z sierocińców z wychowawcami, gdzie część z tych wychowawców chce wrócić na Ukrainę, dlatego też musimy znaleźć dla nich opiekę. Dzięki ofiarności i dużemu wysiłkowi prezydenta Stalowej Woli, powstał taki hub i niesienie pomocy będzie łatwiejsze i szybsze.

Czy zostanie wprowadzone ''500+'' dla dzieci z Ukrainy?

Jeśli chodzi o pomoc specjalną i dostęp do naszych świadczeń, to kwestię tę reguluje specustawa, która jest przygotowywana przez rząd i jak wynika z moich informacji, na początku przyszłego tygodnia trafi do Sejmu. Zgodnie z tą specustawą wprowadzamy nowe, uproszczone procedury legalizacji pobytu Ukraińców, którzy przekroczyli granice po 24 lutego. Otwieramy im dostęp do pracy. Wszystkie te osoby w bardzo łatwy sposób zalegalizują pobyt w Polsce na osiemnaście miesięcy i otrzymają prawo do pracy. Osoby, które mają prawo do pobytu w Polsce oraz dostęp do pracy, mają prawo do otrzymywania świadczeń, jakie obowiązują innych obywateli w danym kraju. To jest prawo do równego traktowania, regulowane dyrektywą unijną.

Czytaj też:

Sondaż przeprowadzony już po wybuchu wojny. Jak zmieniło się poparcie dla partii?Czytaj też:

"Bezpieczeństwo regionu to podstawa". Morawiecki po rozmowach z sekretarzem stanu USA