Macierewicz: W naszym interesie jest niepodległa Ukraina

– W związku z agresją Rosji na Ukrainę, NATO koncentruje się obecnie na mobilizacji własnej siły – mówił w sobotę w Polskim Radiu 24 wiceprzewodniczący PiS Antoni Macierewicz. Były minister obrony narodowej odniósł się do wzmocnienia wschodniej flanki NATO.

NATO nie zamknęło nieba

– Te działania wzbudziły rozżalenie prezydenta Ukrainy, który domagał się zamknięcia przez NATO ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Stanowiłoby to jednak dla Rosjan pretekst do rozszerzenia działań wojennych na całą Europę. Dlatego dobrym krokiem byłoby wysłanie sił pokojowych ONZ na Ukrainę. To jest możliwe nie tylko poprzez Radę Bezpieczeństwa ONZ, ale przez decyzję całej ONZ – zwrócił uwagę Macierewicz.

Były szef MON podkreślił, że nie tylko pomoc humanitarna i finansowa są potrzebne, ale też konkretne działania powstrzymujące Rosję. – To leży w żywotnym interesie Polski. Jeśli dopuścimy do tego, że Rosja zajmie Ukrainę, to będziemy mieć tysiąc kilometrów bezpośredniej granicy z wojskami rosyjskimi, staniemy się państwem frontowym. W naszym interesie jest niepodległa Ukraina – akcentował.

Działanie z premedytacją

Wiceprzewodniczący PiS porównał obecne działania Rosji z taktyką z czasów drugiej wojny czeczeńskiej. – To jest ludobójstwo realizowane z premedytacją. Z góry przyjęto tę taktykę. Zablokowanie działania rosyjskich sił powietrznych i rakietowych jest kluczowe – przekonywał.

Dziś o wzmocnieniu wschodniej flanki NATO rozmawiali premier Mateusz Morawiecki i szef MSZ Zbigniew Radu z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. – Dzisiaj ta obecność jest już bardzo rozległa. Mamy ponad 10 tys. żołnierzy amerykańskich. I zabiegamy o to, aby było ich tutaj jak najwięcej. Zabiegamy także o odpowiedni sprzęt wojskowy – mówił po spotkaniu szef polskiego rządu.

