Koniec świata liberalistokracji

Amerykański naukowiec, bliższy republikanom niż demokratom, ale krytyczny wobec Donalda Trumpa, powiedział mi kiedyś, że kadencja tego ostatniego okazała się „czasem zmarnowanym”. Ale nie miał na myśli byłego prezydenta – myślał o lewicowo- liberalnych elitach ze wschodniego i zachodniego wybrzeża. Spodziewałem się, tłumaczył mój rozmówca, że wygrana Trumpa będzie dla nich szokiem, który ich zmusi do przemyślenia popełnianych błędów. Ale oni zamiast się zastanowić, jak do tego doszło – zamiast spytać samych siebie, co jest z nimi nie tak, że nie mieli lepszego kandydata niż Hillary Clinton, jedyna osoba, z którą Trump mógł wtedy wygrać – umieli tylko urządzić Trumpowi kocią muzykę. A w końcu jedyny kandydat, którego potrafili po czterech latach wystawić, okazał się politykiem od Clinton jeszcze gorszym!