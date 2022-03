Atom: Broń do odstraszania

Faktem jest, że Rosja dysponuje największym arsenałem jądrowym i tylko na tym poziomie ma militarną przewagę. Jednak zgodnie z doktryną wzajemnie zagwarantowanego zniszczenia użycie broni nuklearnej jest w zasadzie wykluczone.

Obecnie na świecie jest ponad 12 tys. głowic nuklearnych, przy czym ok. 6250 jest w posiadaniu Rosji, a 5500 USA. Broń nuklearną posiada jeszcze siedem państw, przy czym trzy (Chiny, Francja i Wielka Brytania) są stronami zawartego w 1968 r. traktatu o nieproliferacji broni jądrowej (NPT), którego celem było przede wszystkim niedopuszczenie, by kolejne kraje stawały się potęgami nuklearnymi. Udało się to tylko częściowo, choć niemal wszystkie państwa na świecie przystąpiły do NPT. Nie zrobiły tego wyłącznie Pakistan, Indie, Izrael oraz Sudan Południowy. Te dwa pierwsze oficjalnie dysponują bronią nuklearną, a Izrael – nieoficjalnie. Arsenały Rosji i USA stanowią przy tym ok. 90 proc. wszystkich zasobów broni nuklearnej na świecie. Chiny dysponują 350 głowicami, Francja – 290, Wielka Brytania – 225, Pakistan – 165, Indie – 160, a Izrael – 90.