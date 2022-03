Jak osłabić wpływ Niemiec?

Niemcy – z jednej strony spętane poczuciem winy za swe zbrodnie z okresu drugiej wojny światowej, a z drugiej – przepojone (być może w części nie do końca uświadamianą) odwieczną skłonnością do kontrolowania państw Europy Środkowej – jeśli się nie da inaczej, to wspólnie z Rosją – po raz kolejny swoją polityką nie zapobiegły wybuchowi wojny.