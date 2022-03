Czy ktoś myśli?

Organizujemy im przejazd, mają darmowy transport, na razie głównie prywatne osoby płacą za ich pobyt w Polsce, mają mieć bezpłatną opiekę medyczną na identycznych warunkach jak Polacy, mają dostawać „500+”, mają mieć oczywiście dostęp do szkół (to też kosztuje), a nawet przez jakiś czas bezpłatne ubezpieczenie komunikacyjne, które funduje państwowy PZU. Kina organizują bezpłatne seanse dla ukraińskich dzieci, a dentyści deklarują, że będą bezpłatnie leczyć Ukraińcom zęby. To znaczy, żeby było jasne: nic nie jest darmo.