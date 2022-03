Trzeci Rzym a 10 plag

Małgośka, mówią mi, wojna wydobywa z ludzi to, co w nich najlepsze, i to, co najgorsze.

Owszem, testuje każdego, ile ma w sobie odwagi, a ile zwierzęcego instynktu przetrwania. Ukraińcy przechodzą ten test drastycznie i heroicznie zarazem. Nas dotyczą na razie zaledwie wstrząsy wtórne inwazji, za to zdzierają nam maski i odsłaniają prawdziwe oblicze: na ile jest ono szlachetne, a na ile szpetne – to się jeszcze okaże.