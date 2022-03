Prezydent po rozmowie z Zełenskim: Morale mają mocne i żelazną wolę zwycięstwa

"Rozmawiałem z Wołodymyrem Zełenskim. Dużo dzieje się na Ukrainie i Rosja jest brutalna, ale mogę zapewnić, że determinacja i duch bojowy nie opuszczają Obrońców Ukrainy i Ich Prezydenta. Morale mają mocne i żelazną wolę zwycięstwa. Dziękują za każde wsparcie i proszą o jeszcze!" – napisał prezydent na Twitterze.

Przywódcy Polski i Ukrainy rozmawiają codziennie. Andrzej Duda deklarował, że stara się na bieżąco odpowiadać na prośby i potrzeby Kijowa.

"Mam super dobre relacje z Andrzejem"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapewnił podczas jednej z konferencji prasowych, że ma świetny kontakt z przywódcą Polski.

– Mam super dobre relacje z Andrzejem (Dudą, prezydentem RP – red.). Codziennie rozmawiamy, to jeden z tych liderów, z którymi mam taki kontakt – powiedział Zełenski podczas czwartkowej konferencji prasowej.

– Prezydent Duda regularnie prosi o informacje o naszych działaniach i o to, jak można nam pomóc – zaznaczył ukraiński prezydent. – Gdy dzwoni do mnie prezydent Duda, ja równolegle łączę się z naszymi wojskowymi, by lepiej koordynować polską pomoc – dodał.

Przypomniał o ostatniej ofercie Andrzeja Dudy, dotyczącej dostaw krwi dla rannych. – To pokazuje nasze relacje, jak pracujemy – podkreślił ukraiński przywódca. – To pokazuje, jak zmienił się świat, jak zmieniły się relacje dyplomatyczne. Ta bliskość to potęga – powiedział Zełenski. – Jesteśmy przyjaciółmi, mamy bardzo duże wsparcie ze strony Polski – podsumował prezydent Ukrainy.

Polska i Ukraina współpracują także m.in. na poziomie szefów MSZ.

