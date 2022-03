Moskwa: Polska jest gotowa na niezależność energetyczną

Polityk na antenie radiowej "Jedynki" przypomniała, że jedynymi założeniami europejskiej polityki klimatycznej była zeroemisyjność i dekarbonizacja. – W tym wielkim pędzie ekologicznym, szaleństwie klimatycznym, Unia zapomniała, że przede wszystkim liczy się bezpieczeństwo i niezależność – mówiła szefowa resortu środowiska.

Dzisiaj kraje Unii Europejskiej weryfikują swoją dotychczasową politykę. – Pojawiają się głosy ze strony niemieckiej, że węgiel wcale nie jest taki zły – powiedziała Moskwa.

Również odpowiedzialny za unijną politykę klimatyczną Frans Timmermans przyznał ostatnio, że niektóre kraje członkowskie bedą musiały dłużej pozostać przy spalaniu węgla.

– Na dzień dzisiejszy komisarz mówi, że to niezależność jest kluczowa. Państwa muszą się uniezależniać od Rosji i jeżeli do tego będą potrzebowały węgla, to ten węgiel jest akceptowalny. Tak naprawdę to jest ten przekaz: "pomyliliśmy się. Bezpieczeństwo i niezależność są ważniejsze niż dekarbonizacja i zeroemisyjność" – powiedziała minister Anna Moskwa.

Polska gotowa na niezależność od Rosji

Anna Moskwa zwróciła uwagę, że dla Polski niezależność energetyczna od kilku lat była priorytetem. – Jesteśmy o krok od pełnego uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Dostaw gazociągiem jamalskim na dzień dzisiejszy prawie nie ma, więc jesteśmy już gotowi do niezależności – zaznaczyła.

Minister zaznaczyła, że Polska zmierza do zakończenia jakichkolwiek kontraktów ze stroną rosyjską. Wskazała, że Polska będzie mogła osiągnąć niezależność dzięki gazociągowi Baltic Pipe a także terminalowi LNG.

– WIele państw europejskich teraz się budzi. LNG było taką technologią trochę niedocenianą, przez niektórych nieakceptowalną. Dzisiaj państwa europejskie w popłochu liczą pojemności poszczególnych terminali, infrastrukturę dostępową, szukają dostaw. My mamy stabilne kontrakty z Katarem i USA, mamy infrastrukturę zarówno na morzu jak i lądową. Jesteśmy gotowi na niezależność – zapewniła Anna Moskwa.

