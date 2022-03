Terlecki: Jesteśmy bardzo zainteresowani funduszami ze strony UE

W poniedziałek Straż Graniczna poinformowała o rekordowej liczbie osób odprawionych przez funkcjonariuszy na granicy polsko-ukraińskiej. Chodzi 142,3 tys. osób – podano. Od 24 lutego, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do naszego kraju przybyło 1 067 000 osób. Natomiast do poniedziałku do godz. 07:00 z terenu Ukrainy przyjechało do nas 42 tys. osób. "Ruch na granicy polsko-ukraińskiej rośnie" – przekazała Straż Graniczna na Twitterze.

Pomoc uchodźcom

Ukraińscy uchodźcy zgłaszają się przy granicy do specjalnych punktów recepcyjnych, gdzie przechodzą procesy weryfikacji i sprawdzania danych. Następnie mogą odpocząć w przygotowanych ośrodkach.

W tym tygodniu ustawa dotycząca pomocy dla uciekinierów z Ukrainy ma spłynąć do Sejmu z rządu. – Plan jest taki, żeby działać możliwie jak najszybciej. (...) To jest trudna sytuacja. Dotychczasowe działania są tymczasowe na okazję bardzo licznych przyjazdów uchodźców z Ukrainy. Natomiast ta sytuacja wymaga rozwiązań trwalszych, rozwiązań na co najmniej najbliższe miesiące. I ta sprawa na pewno będzie rozwiązana w drodze ustaw albo rozporządzeń – powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej w sejmowym gmachu wicemarszałek Ryszard Terlecki.

– Jesteśmy bardzo zainteresowani funduszami ze strony Unii Europejskiej – stwierdził przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Obrona ojczyzny

W poniedziałek założenia projektu ustawy o obronie ojczyzny rozpatrzy odpowiednia komisja sejmowa. – Mamy nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu uda nam się uchwalić tę ustawę – oznajmiła rzecznik prasowy PiS Anita Czerwińska.

Przypomnijmy, iż projekt zakłada zwiększenie liczebności armii do 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych. Wojsko Polskie ma też stworzyć nowe jednostki i wyposażyć je w nowoczesny sprzęt.

Ponadto, wicepremier Jarosław Kaczyński poinformował, że dołączona zostanie poprawka zwiększająca wydatki na obronność do 3 proc. PKB już w 2023 roku.

