"To moralny egzamin". Mocny apel Morawieckiego do "sumienia Europy"

Premier Morawiecki opublikował na Facebooku film, w którym zwrócił się do sumienia europejskich polityków. Szef rządu apeluje o zintensyfikowanie pomocy dla walczącej Ukrainy oraz wskazuje, że ukraińskie wojsko broni w tej chwili całej Europy.

Walka o Europę

Premier stwierdził, że "Ukraina dziś walczy nie tylko we własnym imieniu, lecz za całą Europę, za naszą wolność i za naszą przyszłość". – Dlatego apeluję dziś do wszystkich przywódców i obywateli Unii Europejskiej: to nasza wspólna sprawa i nasza wspólna odpowiedzialność – mówi Morawiecki na nagraniu wideo.

– Razem, jako Wspólnota, musimy podjąć się pomocy dla uchodźców wojennych. Polska i inne kraje graniczące z Ukrainą już ten krok wykonały – dodał premier.

Morawiecki wskazał, że przed unijnymi przywódcami decyzje na poziomie Wspólnoty, które "systemowo rozwiążą tę kwestię".

– To moralny egzamin, przed którym dziś staje Europa. Zatem stańmy razem. Nie pozwólmy Ukrainie czekać ani chwili dłużej. Nadszedł czas, w którym Europa musi udowodnić, że jest kontynentem pokoju i wolności. Musimy pokazać, że umiemy bronić tych wartości. Zatrzymajmy wojnę. Ratujmy bezbronnych – przekonuje polski polityk.

Polska pomaga

Szef polskiego rządu podziękował również rodakom za ogromne wsparcie dla ukraińskich uchodźców. Podkreślił, że "jak dotąd nie musiały w Polsce powstawać wielkie obozy dla uchodźców. Polacy otworzyli przed uciekającymi z Ukrainy nie tylko swoje serca, ale także drzwi swoich domów".

– Potrzebujący są przyjmowani przez polskie rodziny. Nocleg i wyżywienie organizowane są też przez parafie, organizacje pozarządowe, samorządy i rząd. Dziś wszyscy Polacy udowadniają, czym jest prawdziwa solidarność. I za to moim rodakom dziękuję – powiedział premier.

– To największy kryzys migracyjny w Europie od II wojny światowej. Potrzebujemy działań systemowych i Polska je podejmuje. Dziś rząd przyjął ustawę, która reguluje status uchodźców i udostępnia im niezbędną pomoc. Tworzymy także dedykowany fundusz finansujący to wsparcie. Liczba uchodźców uciekających przed Putinem będzie rosła. Polska i inne Europy Środkowo-Wschodniej biorą dziś na siebie największy ciężar w organizowaniu pomocy humanitarnej – dodał Morawiecki.

