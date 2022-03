Zacharczyszyn: Ukraińcy chcą podjąć pracę. Nie czekają na zasiłek

– Nikt nie liczył na tak twardy opór i dzielną obronę – zwracał uwagę w rozmowie z Radiem Gdańsk były konsul Ukrainy Lew Zacharczyszyn.

Siła Ukrainy

– Pokazał się charakter narodu ukraińskiego. Jego duma, moc wewnętrzna i ogromne zjednoczenie. Reżim putinowski liczył na łatwe przejście przez południe Ukrainy, ale odbywają się masowe demonstracje, ludzie bez broni wychodzą na protesty przeciwko rosyjskim okupantom. Blitzkrieg i powtórka z Krymu się nie udała – wskazywał były konsul. Dodał, że są Ukraińcy, którzy ze strachu chowają się schronach.

– Współczesna Rosja to w 100% kalka przedwojennych Niemiec, gdy masowo wspierano Hitlera i jego ludobójcze koncepcje. To samo widzimy tutaj, gdy minister spraw zagranicznych Rosji, który mówi, że wojna w Ukrainie była po to, żeby nie było wojny w Ukrainie. To pełny absurd i zniewaga dla całego świata – podkreślał Lew Zacharczyszyn.

Dodał, że Rosja stawia warunki, bo traktuje obywateli Ukrainy jako zakładników.

– Strzelają do cywilów i są jak terroryści, którzy trzymają pistolet przy skroni zakładnika i negocjuje. Niestety, musimy rozmawiać z tym terrorystą, bo chodzi o życie milionów ludzi. (...) Na tym etapie warunki, które stawia Rosja, są nie do przyjęcia. Chcą, by Ukraina oddała okupowane tereny. Nie za to ginęli nasi ludzie, żebyśmy teraz te tereny po prostu oddali. Jedyne, o czym warto twardo negocjować, to korytarze humanitarne – zwracał uwagę polityk.

Tu nie chodzi tylko o mieszkania

Lew Zacharczyszyn zauważył, że pilnie potrzeba rozwiązań w kwestii uchodźców. – Potrzebne są rozwiązania systemowe, przede wszystkim mechanizmy unijne. Unia musi zadziałać bardzo solidarnie, żeby falę uchodźców ulokować w całej UE. Emocjonalna fala solidarności i wsparcia jest krótkofalowa, przyjdzie zmęczenie i pytania o to, co dalej. Ważne, żeby wszystkie instytucje zadziałały wspólnie – apelował.

Podkreślił, że potrzeba włączenia uchodźców do rynku pracy i ich czasowej integracji ze społeczeństwem, ponieważ "oni nie czekają na socjal, chcą pracować".

