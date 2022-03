Kowalski: Gdzie jest strukturalna pomoc Unii Europejskiej?

Wtorkowej debacie towarzyszą olbrzymie emocje. Do Polski przybyło już ponad milion uchodźców. Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski poinformował we wtorek, że co najmniej 50 proc. uchodźców stanowią dzieci i młodzież w wieku szkolnym.

Kowalski: Czy UE zdaje egzamin?

Kowalski podkreślił, że naród polski znakomicie zdaje egzamin w tej trudnej sytuacji. – Polskie państwo również zdaje wspaniale egzamin, ale trzeba sobie zadać pytanie czy UE zdaje ten egzamin. Dzisiaj w polskim Sejmie rozmawiamy o bardzo ważnej ustawie o pomocy uchodźcom z Ukrainy. Czy jest taki akt prawny w UE? Czy UE podjęła decyzję w sprawie pomocy finansowej milionom ukraińskich uchodźców? – pytał polityk Solidarnej Polski z sejmowej mównicy.

Polityk zwrócił uwagę, że od 13 dni trwa wojna, a Unia Europejska wciąż blokuje Polsce środki na Krajowy Plan Odbudowy z unijnego Funduszu Odbudowy. – Przychodzicie politycy z PO i krytykujecie polski rząd, który działa w sposób absolutnie profesjonalny. Miejcie odwagę i zacznijcie krytykować Komisję Europejską za opieszałość. Gdzie jest strukturalna pomoc Unii Europejskiej? Gdzie jest pomoc Niemców, Francuzów, Włochów i Hiszpanów? Nie zgłosiliście w UE ani jednego projektu dotyczącego pomocy Ukraińcom, a pojawił się projekt dotyczący praworządności. To jest skandal- podsumował parlamentarzysta z partii Zbigniewa Ziobry.

Co zakłada projekt ustawy?

Projekt specustawy ustawy o pomocy ukraińskim uchodźcom przewiduje między innymi umożliwienie osobom, które chcą pozostać w Polsce, m.in. podjęcie pracy oraz dostęp do opieki zdrowotnej i edukacji. Projekt zakłada też wsparcie finansowe z budżetu państwa dla tych, którzy przyjmą pod swój dach obywateli Ukrainy (otrzymają od państwa 40 zł dziennie, czyli ok. 1200 zł miesięcznie przez okres dwóch miesięcy).

Obywatele Ukrainy będą mogli korzystać z świadczeń socjalnych, m.in. ze świadczenia wychowawczego,, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy świadczenia "Dobry start". Jak podało RMF FM, Ukraińcy będą mieli także prawo do dodatkowej pomocy żywnościwej, bezpłanej opieki psychologicznej i dostępu do opieki lekarskiej, pielęgniarskiej czy dentystycznej.

W projekcie znalazły się zdumiewające propozycje. Mają bowiem zagwarantować bezkarność funkcjonariuszom publicznym za złamanie dyscypliny finansów publicznych nie tylko w czasie wojny lub stanu wyjątkowego, ale też w czasie epidemii.

