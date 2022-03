Premier Estonii: Udowodnimy, że Rosjanie się mylą

Amerykański polityk zapewnił, że Zachód zrobi wszystko, by ochronić ukraińską ludność cywilną przed rosyjską agresją. Zapowiedział też zwiększenie pomocy militarnej dla Ukrainy i przypomniał, że atak na jednego z członków NATO oznacza "atak przeciwko nam wszystkim".

– Jednym ze słabych punktów autokracji jest brak dostępu do informacji, dlatego robimy wszystko, aby przeciwstawiać się Rosji w wojnie informacyjnej. Prezydent Putin sprawia, że Rosja staje się wyrzutkiem – powiedział sekretarz.

– Widzieliśmy rosnącą agresję ze strony Moskwy w ciągu ostatnich miesięcy. Przygotowujemy się na jeszcze gorszy scenariusz – dodał Antony Blinken.

Kallas: Trzeba odizolować Rosję od wolnego świata

Szefowa estońskiego rządu na konferencji prasowej wezwała do odcięcia wszystkich rosyjskich i białoruskich banków od systemu SWIFT i zamknięcia europejskich portów dla rosyjskich statków. Stwierdziła również, że należy ograniczyć dostęp do kryptowalut w tych państwach, by utrudnić obchodzenie sankcji. W jej ocenie "Rosja powinna zostać odizolowana od wolnego świata".

– Wiceprzewodniczący rosyjskiej rady bezpieczeństwa Dmitrij Miedwiediew miał powiedzieć Putinowi, że Zachód prędzej czy później zmęczy się walką przeciwko Rosji, nakładaniem sankcji. (...) My udowodnimy, że Rosjanie się mylą – powiedziała Kaja Kallas.

Premier Estonii zaznaczyła także, że obecna sytuacja wymusza zmianę w polityce bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej. Poinformowała, że jej rząd podniesie wydatki na obronę do poziomu 2,45 proc. PKB.

