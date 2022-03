Nowa partia w Konfederacji. "Rozpoczynamy budowę czwartej nogi"

Główną siłę Konfederacji stanowią obecnie KORWiN i Ruch Narodowy. Trzeci człon to Konfederacja Korony Polskiej na której czele stoi Grzegorz Braun.

Teraz posłowie Dziambor, Kulesza i Sośnierz zdecydowali się utworzyć nową formację o profilu konserwatywno-wolnościowym. Jak jednak zaznaczyli, ugrupowanie skupi się na kwestiach gospodarczych.

Politycy zaznaczyli, ze o wszystkich działaniach poinformują w dniu złożenia dokumentów rejestrowych.

Dziambor: Partia zajmie się wyłącznie gospodarką

Podczas zorganizowanej we wtorek w Sejmie konferencji prasowej, trzej posłowie tłumaczyli powody podjętej inicjatywy.

– Zdecydowaliśmy się na taki krok, ponieważ w związku z sytuacją, w jakiej znalazła się Polska, także z powodu agresji Rosji na Ukrainę, będzie bardzo brakowało przekazu typowo rynkowego, gospodarczego. Już dziś widzimy, że nie ma zainteresowania, by się skupiać na tych ważnych tematach – powiedział Artur Dziambor.

– Całkowicie zapomnieliśmy i nie rozmawiamy o tym, że jest wysoka inflacja, że słabnie złoty, jak wygląda sytuacja życiowa kredytobiorców. Nie rozmawiamy też o tym, jakie będą rozwiązania dla Polski na przyszłość – mówił, dodając, że nowa formacja skupi się wyłącznie na gospodarce.

Jak tłumaczył, członkowie partii będą starali się wymuszać na rządzie sensowne rozwiązania bez poświęcania czasu na odbijanie komentarzy na temat wypowiedzi prezesa Janusza Korwina-Mikke.

Sośnierz: Chodzi o wypowiedzi na temat Ukrainy

Dobromir Sośnierz wskazał, że posłowie ocenili taki ruch jako konieczny z powodu „prawdziwej kanonady nieodpowiedzialnych wypowiedzi prezesa KORWiN na tematy ukraińskie.

– Wiemy, że Korwin-Mikke z różnych wypowiedzi był znany już wcześniej, natomiast w czasach pokoju był to irytujący ekscentryzm. Natomiast od kilku tygodni jest to temat numer jeden w Polsce i zapewne jeszcze długo będzie. W obliczu takiej sytuacji, w obliczu wojny na Ukrainie, stało się to dla nas dużym problemem i nie jesteśmy w stanie dłużej identyfikować się z partią KORWiN – tłumaczył Sośnierz.

Posłowie nie zamierzają marginalizować Janusza Korwin-Mikkego. – To my musimy posadzić nowe drzewa, musimy się przesiąść wewnątrz Konfederacji. Zakładamy nową wolnościową nogę Konfederacji – podkreślił Sośnierz.

Kulesza: Korwin-Mikke ma ogromne zasługi dla ruchu wolnościowego

Przewodniczący koła sejmowego Konfederacji Jakub Kulesza zwrócił uwagę na zasługi prezesa Korwina-Mikke na rzecz liberalizmu ekonomicznego i propagowania gospodarki wolnorynkowej.

– Prezes Korwin-Mikke ma ogromne zasługi dla ruchu wolnościowego, ale z drugiej strony wiemy, jakie są szkodliwe jego niektóre wypowiedzi. Z szacunku dla jego zasług postanowiliśmy nie ścinać starych drzew, tylko posadzić nowe – powiedział.

– Nowa formacja będzie tym wszystkim, o czym środowiska wolnościowe marzyły przez całe życie. To będzie formacja pozbawiona wszystkich kontrowersji, o których wiemy. Wielokrotnie rozmawialiśmy, namawialiśmy, także publicznie (Korwin-Mikkego do zmiany zachowania – red.). Niektórych postępowań, które weszły w krew się nie zmieni i zdajemy sobie z tego sprawę. Nasze próby zmiany narracji, którą prezes wygłasza szczególnie w ostatnich dniach, nie zakończyły się sukcesem – podsumował Kulesza.

„Szczere życzenia powodzenia! Nic tak dobrze nie robi, jak konkurencja. To znacznie lepsza sytuacja niż nieustanne spory wewnątrz Partii od pół roku…” – skomentował w mediach społecznościowych Janusz Korwin-Mikke.

