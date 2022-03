Kongresmen: W Ameryce jesteśmy przekonani, że Rosja ostatecznie nie wygra

– Na pewno musimy zapewnić większe wsparcie od strony powietrznej oraz obrony przeciwlotniczej. Bez tego trudno mówić o wysłaniu pomocy, np. Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Rosjanie bombardują cywilów, nawet korytarze humanitarne nie są bezpieczne. Skoro nie możemy ufać w żadne zapewnienia Putina, Ukraina powinna otrzymać broń do ręki. Nie obejdzie się to bez wsparcia Polski, Turcji, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii czy Słowacji. Państw, które posiadają zarówno systemy rakietowe oraz postsowieckie myśliwce, które ukraińscy piloci potrafią obsługiwać. W zamian za to Stany Zjednoczone zapewnią dostawy nowoczesnych maszyn i sprzętu do państw sojuszniczych. Innej drogi nie widzę – mówi Fitzpatrick w rozmowie z Interią pytany, co mogą zrobić jeszcze USA, aby pomóc Ukrainie.

Co można zrobić dla Ukrainy?

Zdaniem kongresmena USA "jest kilka sposobów, w których możemy zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo z powietrza". – Pierwszy, już wspomniany, to dostarczenie do Kijowa systemów rakietowych ziemia powietrze, ręcznych wyrzutni rakiet, dronów i myśliwców. Obecnie w Kongresie USA panuje bardzo silna, ponadpartyjna zgoda na dostarczenie Ukrainie niezbędnego uzbrojenia. Nie zatrzymamy się, dopóki tego nie zrobimy. Drugi sposób to wprowadzenie strefy zakazu lotów - tutaj są pewne komplikacje, ale ta opcja jest na stole. NATO nie może wykluczyć żadnego scenariusza. Opcja trzecia to humanitarna strefa zakazu lotów, organizowana przez ONZ na mocy konwencji genewskiej, na czas pomocy i ewakuacji ludności cywilnej. Musimy starać się zrealizować te trzy scenariusze, co nie znaczy, że wszystkie są równie realistyczne – wskazuje był agent FBI.

Brian Fitzpatrick pytany, FSB miało rzekomo przekazywać stronie ukraińskiej dane wywiadowcze, dzięki którym udaremniono trzy zamachy na prezydenta Zełenskiego, mówi: – Według mojej wiedzy tak. Nasz wywiad oraz relacje rosyjskich jeńców pokazują, że duża część żołnierzy nie wiedziała, że z ćwiczeń Zapad pojedzie wprost na wojnę. Putin musi kłamać nawet wobec swoich żołnierzy, których życie rzuca na szalę, dlatego część jego służb działa wedle własnej agendy. Rosja ma nowocześniejszą armię i więcej wojska niż Ukraina, ale w Ameryce jesteśmy przekonani, że ostatecznie nie będzie w stanie wygrać tej wojny, bo jej założenie oparte jest na kłamstwie, co powoduje bardzo niskie morale na polu bitwy.

