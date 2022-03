Plan Johnsona. "To były główne punkty rozmów Morawieckiego w Londynie"

We wtorek podczas wystąpienia w Izbie Gmin szef brytyjskiego rządu nazwał projekt drugim planem Marshalla. Według komunikatów, jednym z celów Zjednoczonego Królestwa jest zaprzestanie importu rosyjskiego gazu do kraju do końca 2022 roku. Obecnie dostawy z Rosji stanowią 8 proc. całkowitego importu do Wielkiej Brytanii. Olej napędowy to zaś poziom 18 proc.

"Główne punkty rozmów"

W Londynie odbyło się wtorkowe spotkanie państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli krajów Europy Środkowej – Polski, Węgier, Słowacji i Republiki Czech. W rozmowach wyjątkowo uczestniczył także premier Wielkiej Brytanii. Celem wydarzenia było pogłębianie współpracy.

"Premier @BorisJohnson zapowiada międzynarodowy plan wsparcia dla odbudowy Ukrainy oraz ogłasza kolejne sankcje wobec Rosji. To były główne punkty porannych rozmów @MorawieckiM w Londynie. Międzynarodowy sojusz podejmuje kolejne działania na rzecz pokoju i stabilności" – napisał w serwisie społecznościowym Twitter rzecznik prasowy rządu Piotr Müller.

Postulaty Morawieckiego

Według polskiego premiera, Europa powinna zamknąć dostawy gazu, ropy i węgla z Rosji w związku z wywołaniem przez to państwo wojny na Ukrainie. Alternatywą ma być norweski gaz płynący przez gazociąg Baltic Pipe. O tej kwestii Mateusz Morawiecki rozmawiać będzie w Oslo. Głównym tematem dyskusji szefa rządu Prawa i Sprawiedliwości z europejskimi przywódcami są jednak sankcje nałożone na Federację Rosyjską za atak na swojego zachodniego sąsiada.

– Udaję się dziś z wizytą do stolic europejskich: Londynu i Oslo, aby wzmacniać pakiet sankcji przeciwko Rosji. Polska wzmacnia wschodnią flankę razem z NATO. Dlatego kluczową sprawą jest dalsza stabilizacja bezpieczeństwa w Europie – mówił jeszcze przed odlotem premier Mateusz Morawiecki.

