Amerykańskie embargo. Zełenski: Uderzenie w serce machiny wojennej Putina

Joe Biden ogłosił we wtorek embargo na import gazu i ropy z Rosji do USA. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego, to "uderzenie w serce machiny wojennej".

Prezydent Stanów Zjednoczonych wystąpił na specjalnej konferencji prasowej w Waszyngtonie w sprawie kolejnych sankcji nałożonych na Federację Rosyjską za atak na Ukrainę. – Zakazujemy wszelkiego eksportu rosyjskiego gazu i ropy. Surowce nie będą już przyjmowane w amerykańskich portach. Ma to być kolejna blokada dla wojennej maszyny Putina – powiedział. W ostatni poniedziałek projekt ustawy nakładającej embargo przygotował Kongres, ale amerykańska administracja może nałożyć zakaz bez specjalnej ustawy. Zełenski dziękuje USA i Bidenowi Wołodymyr Zełenski odniósł się do sprawy za pomocą mediów społecznościowych. Ukraiński przywódca podziękował USA i Joe Bidenowi za decyzję o nałożeniu embarga. "Jestem wdzięczny USA i prezydentowi Joe Bidenowi za osobiste przywództwo w uderzeniu w serce machiny wojennej Putina i zakazanie dostaw ropy, gazu i węgla na rynek amerykański" – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy. "Zachęć inne kraje i przywódców do naśladowania" – zwrócił się Zełenski do Bidena. twitter Decyzja prezydenta USA Ogłaszając decyzję, prezydenta Joe Biden zaznaczył, iż zdaje sobie sprawę z tego, że wiele krajów NATO nie będzie w stanie dołączyć do Amerykanów. – Stany Zjednoczone produkują znacznie więcej ropy krajowo niż wszystkie kraje Europy wspólnie. Jesteśmy eksporterem ropy. Natomiast jesteśmy również w stanie stworzyć strategię uniezależnienia się od ropy. Myślimy, jak to zrobić – mówił amerykański przywódca. – Jesteśmy zjednoczeni w naszych wysiłkach, aby kontynuować presję na Putina i jego machinę wojenną – stwierdził Biden. Czytaj też:

Wiceszef MSZ: Embargo na wszystkie rosyjskie węglowodory zatrzyma wojnę