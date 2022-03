Czarzasty do PiS-u: Zdejmijcie klapki z oczu. To jest infantylne

Gość RMF FM został zapytany, czy Polska powinna przekazać Ukrainie samoloty MiG-29. – To nie jest taka łatwa sprawa, bo to nie jest tak, że w czasie wojny wszystkie decyzje są łatwe. Uważam, że powinniśmy przekazać, ale uważam też, że powinniśmy i wiem, że takie rozmowy się toczą, dostać z zasobów NATO w to miejsce F-16 – odparł wicemarszałek Sejmu.

Polityk zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach stanowiska wielu rządów wobec wojny na Ukrainie uległy zmianie. Stwierdził, że "niektórych rzeczy nie może powiedzieć", ale jego zdaniem "wszyscy dojrzeją" w sprawie przekazania Kijowowi samolotów.

Włodzimierz Czarzasty przyznał również, że długo był zwolennikiem przekazywania Ukrainie wyłącznie broni defensywnej, jednak "wobec tego, co Putin w tej chwili robi, trzeba przekazywać broń ofensywną".

Czarzasty: Zdejmijcie klapki z oczu

Wicemarszałek Sejmu stwierdził, że pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy powinny "w trybie natychmiastowym" trafić do Polski.

– Apeluję do PiS-u i znowu bez arogancji apeluje do was, słuchajcie te pieniądze trafią do Polski jeżeli odwiesicie prace 4 sędziów i zniesiecie Izbę Dyscyplinarną, a w tej sprawie jest 5 projektów. To jest tak głupie, to jest tak infantylne. Po prostu z jednej strony jest wojna więc 780 miliardów, rozmawiamy o jakiejś Izbie, którą wszyscy potępiają i o 4 osobach – mówił Czarzasty.

– Zdejmijcie klapki z oczu, te klapki ideologiczne wobec śmierci są idiotyczne. Mam prawo w imieniu Lewicy żądać, żeby te pieniądze natychmiast przyszły – apelował Włodzimierz Czarzasty.

