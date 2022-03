Fogiel komentuje sprawę MiG-ów. "Lotniska w Niemczech i Polsce mają podobny status"

Polityk Prawa i Sprawiedliwości na antenie Radia Wrocław pytany był o kwestię przekazania polskich myśliwców MiG-29 stronie Ukraińskiej. Radosław Fogiel podkreślił, że taka decyzja może być podjęta przez całe NATO.

– Stąd ta propozycja polskiego rządu, że my jesteśmy oczywiście gotowi przekazać te myśliwce, w odpowiedzi na np. tzw. zielone światło, czyli to sformułowanie, które padło w wywiadzie sekretarza obrony USA. Jesteśmy w stanie przekazać je w dowolnym momencie do amerykańskiej bazy w Ramstein i wtedy nasi sojusznicy mogą przekazywać je dalej Ukrainie – powiedział poseł dodając, że Polska zgodzi się oddać swoje samoloty wyłącznie w wypadku udzielenia jej rekompensaty przez sojuszników w postaci podobnych maszyn.

Zastępca rzecznika PiS przyznał również, że lepiej by było, gdyby "ta kwestia była dyskutowana kanałami dyplomatycznymi", jednak Polska "została wywołana do tablicy" przez przedstawicieli Unii Europejskiej i amerykańskiej administracji.

– Nie oszukujmy się. Fakt przekazania samolotów, nawet gdyby strona rosyjska się o nim nie dowiedziała przed, w co wątpię, jednak by się zorientowali gdyby zobaczyli taki samolot na niebie. To też nie popadajmy w skrajność, że doszło do jakiejś wyjątkowej niedyskrecji – ocenił Fogiel.

Bazy NATO w Polsce i w Niemczech

Gość Radia Wrocław zwrócił uwagę, że wszystkie polskie bazy są jednocześnie bazami NATO.

– Nie ma specjalnej różnicy z punktu widzenia Sojuszu, czy mówimy o niemieckim Ramstein, czy o polskim Malborku – powiedział.

– Być może jest to kwestia jakiegoś nie wypracowania stanowiska strony amerykańskiej, być może to nam się wyjaśni w najbliższych godzinach, bo nie do końca jest klarowna sytuacja, kiedy strona amerykańska mówi, że przekazania samolotów z polskich lotnisk ma zielone światło, a przekazanie samolotów z lotniska Ramstein miałoby budzić wątpliwości. Te lotniska mają podobny status, jeśli chodzi o kraje członkowskie NATO – skwitował Radosław Fogiel.

