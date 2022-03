Doradca Zełenskiego: Ukraina bierze pod uwagę rozmowy o neutralności

Doradca Zełenskiego odpowiedział w ten sposób odpowiedział pytanie o to, czy Ukraina podczas rozmów z Rosją może wykazać gotowość do przyjęcia neutralnego statusu.

Ihor Żowkwa rozmowie z programem "Tagesthemen" na antenie stacji ARD opowiedział się także za spotkaniem na szczeblu prezydenckim. Uznał, że tylko dzięki spotkaniu prezydenta Rosji Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego możliwe są poważne negocjacje. Doradca zapewnił, że prezydent Ukrainy jest na nie gotowy. Jednocześnie zaznaczył, że po stronie rosyjskiej nie ma podobnej chęci. Jego zdaniem międzynarodowi partnerzy powinny pomóc w doprowadzeniu do takiego spotkania.

Warunkiem przystąpienia do rozmów jest ustanie działań wojennych i zawieszeniu broni. Wówczas, jego zdaniem, będzie można przedyskutować, "jak mogłaby wyglądać ewentualna neutralność Ukrainy", Doradca Zełenskiego dodał, że Ukraina potrzebuje kategorycznych gwarancji, aby taka sytuacja nigdy się nie powtórzyła. – Przecież to nie my jesteśmy agresorami, nie będziemy nigdy atakować – powiedział zastępca szefa kancelarii Wołodymyra Zełenskiego.

"Stop rozlewowi krwi!". Olaf Scholz zaapelował o zawieszenie broni

W środę kanclerz Niemiec Olaf Scholz uczestniczył w konferencji prasowej z premierem Kanady Justinem Trudeau. Tematem była rosyjska inwazja na Ukrainę.

– Potrzebujemy zawieszenia broni. Stop rozlewowi krwi! – apelował niemiecki szef rządu. Dodał, że wojna okazała się punktem zwrotnym.

– To rażące naruszenie prawa międzynarodowego. To straszna katastrofa dla narodu ukraińskiego, ale także naród rosyjski cierpi z powodu tej wojny – zwracał uwagę Scholz. Szef niemieckiego rządu wykluczył jednocześnie interwencję wojskową. – Rozwiązanie militarne nie ma sensu – przekonywał. Dodał, że nadal żywi nadzieję, że konflikt zostanie rozwiązany na drodze dyplomatycznej.

