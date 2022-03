Poseł PiS szczerze: Niestety, USA chciały nas wpakować w niezły kanał

Polska wskazuje ustami m.in. premiera Morawieckiego, że takie przedsięwzięcie musiałoby być decyzją całego NATO, a nie tylko Polski, narażając nasz kraj na olbrzymie niebezpieczeństwo.

Smoliński o "zielonym świetle" od Amerykanów

Przez cały dzień sprawa myśliwców jest szeroko komentowana w mediach. Całe zamieszanie szczerze skomentował poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister infrastruktury, Kazimierz Smoliński.

„Niestety ale prawda jest taka, że USA chciały nas wpakować w niezły kanał. Popierali pomysł i sami medialnie nas naciskali abyśmy przekazali Migi. Gdy Polska chcąc zabezpieczyć nasze bezpieczeństwo, chce je przekazać za pośrednictwem USA to szybciutko się wycofują. Brzydko” – napisał poseł PiS.

MiGi z polskich baz tak, ale z niemieckich już nie?

Przypomnijmy, że we wtorek polski rząd, zgodnie z oświadczeniem ministerstwa spraw zagranicznych, zaproponował przekazanie wszystkich swoich myśliwców MiG-29 do bazy lotniczej USA Ramstein w Niemczech. Rząd USA miał je następnie przekazać Ukrainie, poinformowało ministerstwo. W zamian Polska poprosiła o dostarczenie myśliwców do zastąpienia MiG-29.

Pentagon nie wyraził zgody na przekazanie polskich myśliwców do amerykańskiej bazy wojskowej USA na terytorium Niemiec w celu dostarczenia ich na Ukrainę. Amerykańscy urzędnicy określili propozycję polskiego rządu jako "nierozsądną” i „ryzykowną”. Informację przekazał we wtorek sekretarz prasowy Pentagonu John Kirby.

Polska początkowo jasno zadeklarowała, że "nie wyśle swoich myśliwców na Ukrainę, jak też nie zezwoli na korzystanie z jej lotnisk. Znacząco pomagamy w innych obszarach" – napisano na anglojęzycznym koncie KPRM w serwisie Twitter. Do komunikatu załączone zostało oświadczenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ziemkiewicz: Jak Brytyjczycy Polskę wesprą? Moralnie?

O kwestii nakręcania Polski przez niektóre państwa zachodnie do przekazania Ukrainie polskich MiG-ów rozmawiali w we wtorkowym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz.

– Zaczęło się od oświadczenia ukraińskiego bezmyślnie powtórzonego w Polsce, potem zdementowanego, a teraz nas Wielka Brytania zachęca, że nas w tym dziele poprze. Jak nas poprze? Moralnie? – pytał retorycznie Ziemkiewicz.

– To, że Ukraińcy próbują wciągnąć do tej wojny każdego, kogo tylko się da, jest zrozumiałe. Ich sytuacja jest bardzo trudna. Anglia i Stany Zjednoczone chętnie by tę wojnę prowadziły rękami Polaków albo kogokolwiek innego tylko nie rękami własnymi – ostrzegł Ziemkiewicz.

