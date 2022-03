"Putin będzie zmuszony". Brytyjskie MON ocenia sytuację na froncie północnym

Trwa piętnasty dzień rosyjskiej inwazji na ukraińskie terytorium państwowe. Mimo bohaterskiego oporu ukraińskiej armii i społeczeństwa Rosjanie są lepiej wyposażeni, mają przewagę liczebną i powoli posuwają się do przodu.

Kolumny Putina pod Kijowem

W czwartek rano brytyjskie ministerstwo obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej przekazało swoje informacje na temat ruchów wojsk rosyjskich na kierunku kijowskim.

"Duża rosyjska kolumna na północy zachód od Kijowa poczyniła niewielki postęp od ponad tygodnia i doznaje ciągłych strat ze strony ukraińskich sił zbrojnych. Nastąpił zauważalny spadek ogólnej rosyjskiej aktywności w przestrzeni powietrznej nad Ukrainą w ostatnich dniach, prawdopodobnie w efekcie nieoczekiwanej skuteczności i oporu sił ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Rosja wysłała żołnierzy poborowych na Ukrainę, mimo poprzednich zapewnień prezydenta Putina, że tego nie zrobi. W miarę jak liczba ofiar będzie rosła, prezydent Putin będzie zmuszony sięgać do wszystkich oddziałów rosyjskich sił zbrojnych i innych źródeł, by uzupełniać straty” – oceniono.

Z kolei w środę Amerykański wywiad poinformował o swoich szacunkach na temat strat Rosji i Ukrainy w trwającej wojnie. Wynika z nich, że obie strony straciły od 8 do 10 proc. zasobów wojskowych.

Czernihów, Browary – front północny

Przypomnijmy, że na północnym odcinku frontu cały czas broni się położony na północ od Kijowa Czernihów, gdzie walczy elitarna ukraińska 1 Samodzielna Brygada Pancerna. Dzięki bohaterskiej obronie tego miasta znacząca część rosyjskich wojsk, które miały podejść pod Kijów od wschodu, wciąż pozostają związane walką na wysokości Czernihowa.

We wtorek rosyjski klin, który podąża w kierunku Kijowa ze wschodu, dotarł aż do miejscowości Browary, gdzie trwają zacięte walki. To strategicznie położone miasto będzie mocno bronione przez wojska ukraińskie, ponieważ stanowi ostatnią barierę przed Kijowem, a jednocześnie jego utrata oznaczać będzie odcięcie Czernihowa od Kijowa i Browarów.

Rosjanie wciąż nie zdołali zamknąć okrążenia od zachodniej strony Kijowa. Część rosyjskich wojsk kieruje się na południe w kierunku południowym, celem odcięcia ukraińskiej stolicy od Żytomierza i granicy z Polską. W rejonie tym dochodzi do walk. Starcie miało miejsce m.in. w miejscowości Makarów. Obie strony zaangażowały na tym kierunku znaczne siły.

Czytaj też:

Ukraińcy pokonali kolejną kolumnę wroga. Rosjanie porzucili brońCzytaj też:

Co dalej z myśliwcami MiG-29? Sekretarz stanu USA zabrał głos