Horała: Budowy CPK nie da się już przyspieszyć

–Centralny Port Komunikacyjny to węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią. W ramach CPK zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, na ok. 3000 ha. Początkowo będzie mógł on obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r.

CPK ma znaczenie militarne. Mógłby umożliwić szybszy przerzut wojsk NATO do Polski. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała podkreślił jednak, że nie ma możliwości, by przyspieszyć jego budowę.

"Tak szybko jak się da"

– My już teraz posuwamy się w tym procesie inwestycyjnym tak szybko, jak się da. Żeby to robić szybciej, konieczne byłyby zmiany przepisów europejskich, dotyczących np. kwestii związanych z ochroną środowiska, postępowaniem środowiskowym - bo to są sprawy, które zajmują bardzo dużo czasu, czy uproszczenie postępowania w sprawie zamówień publicznych, przetargów. To są regulacje na poziomie europejskim – zwracał uwagę wiceszef resortu infrastruktury.

Horała odniósł się także do zwiększenia finansowania inwestycji. – Co do finansowania, jesteśmy w trakcie tzw. market sounding – rozmawiamy z różnymi instytucjami, również amerykańskimi. To tyle, co mogę w tym momencie powiedzieć – dodał.

Amerykańskie wsparcie

Wiceminister skomentował także wizytę Kamali Harris w Polsce. Podkreślił, że "zwiększanie liczby amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO już jest faktem".

– Kongres USA uchwalił niedawno duży pakiet, prawie 14 mld dolarów, który ma pójść zarówno na wydatki wojskowe, m.in. koszty przebazowania sił amerykańskich do Europy, zakup uzbrojenia również dla sojuszników oraz wydatki humanitarne – tłumaczył Horała. Dodał, że część tych środków trafi do Polski, ale póki co trwają rozmowy "o tym, jaka część dokładnie i na jakie dokładnie cele".

Polityk zauważył, że względu na dużą liczbę uchodźców, "Polska powinna dostać środki liczone w miliardach euro czy dolarów".

Czytaj też:

USA: Przyspieszona pomoc finansowa dla Ukrainy. Przyjęto pakietCzytaj też:

"Jesteśmy na pierwszej linii frontu". Soloch o ryzyku dla Polski