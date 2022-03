Wiktor Suworow: Putin nie dożyje do Bożego Narodzenia

Pytany w Polsat News, czy wokół Putina są jacyś mądrzy ludzie, którzy widzą, że prezydent prowadzi Rosję na skraj katastrofy i czy w związku z tym jest możliwy zamach stanu, Suworow stwierdził, że "zawsze w takiej sytuacji znajdują się ludzie, którzy widzą, że Titanic idzie na dno i trzeba uciekać".

– Widzimy, że są oligarchowie, którzy w wyniku polityki Putina wiele stracili i nie podoba im się to. Wyobraźcie sobie, że macie miliardy dolarów, podróżujecie sobie po świecie i nagle koniec. Zabrali jacht. I co dalej? Czy będziemy kochać Putina? Nie – mówił.

– Historia Rosji pokazuje całe mnóstwo przykładów, kiedy ludzie brali np. tabakierę i uderzali tyrana w głowę i on ginął. Teraz historia się powtarza. Zostanie zamordowany, coś z nim zrobią, usuną go. (…) Nie chcę przewidywać, nie lubię tego, ale wyrażę swój osobisty punkt widzenia: nie dożyje do Bożego Narodzenia – powiedział o Putinie Suworow.

Kim jest Wiktor Suworow?

Wiktor Suworow, właściwie Władimir Bogdanowicz Riezun to rosyjski pisarz i publicysta historyczny, były oficer armii radzieckiej i radzieckiego wywiadu wojskowego GRU, który pod koniec lat 70. uciekł do Wielkiej Brytanii i mieszka tam do dziś. Jego pseudonim nawiązuje do rosyjskiego dowódcy z XVIII wieku Aleksandra Suworowa. Jest autorem takich książek jak "Akwarium", "Lodołamacz" i "Alfabet Suworowa".

Putin rozpętał wojnę

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego z trzech kierunków – od północy (z terytorium Białorusi), wschodu i południa. Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Od dwóch tygodni rosyjskie wojska ostrzeliwują i niszczą kluczową infrastrukturę, masowo uderzając w dzielnice mieszkalne ukraińskich miast i wsi przy użyciu artylerii, rakiet i pocisków balistycznych. Codziennie giną cywile, w tym dzieci.

