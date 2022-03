MiGi-29. Prezydent zabrał głos podczas konferencji z Kamalą Harris

Kamala Harris rozpoczęła swoją wizytę w Polsce od spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim w KPRM. Następnie polityk spotkała się z prezydentem Andrzejem Dudą.

Po rozmowie amerykańskiej wiceprezydent z prezydentem Dudą odbył się wspólna konferencja prasowa obu polityków. Andrzej Duda zabrał głos w kwestii oświadczenia polskich władz w zakresie gotowości do przekazania samolotów MiG-29 do dyspozycji władz USA.

Prezydent Duda: Polska zachowała się jak wiarygodny członek NATO

– Wobec zgłaszanych w stosunku do nas - w sposób wyraźny przez stronę ukraińską, i jakąś część społeczności międzynarodowej, w tym mediów - oczekiwań, postanowiliśmy zachować się tak, jak w naszym przekonaniu zachować się powinien wiarygodny członek Sojuszu Północnoatlantyckiego, który absolutnie nie zamierza w jakikolwiek sposób narażać Sojuszu na trudną sytuację, ale z drugiej strony chce jednak mimo wszystko szukać możliwości wsparcia dla walczącej Ukrainy – powiedział polski prezydent.

Jak wskazał, stąd wzięło się wystosowane przez polskie władze oświadczenie. – Przygotowaliśmy je razem z rządem RP, ja jako prezydent i rząd RP, a zostało ogłoszone przez polskiego ministra spraw zagranicznych, dotyczące polskich możliwości militarnych, co do pomocy Ukrainie – mówił.

– Po prostu postanowiliśmy oddać je do dyspozycji Sojuszu, nie oczekując w zamian w zasadzie niczego, bo jak wyraźnie zaznaczyliśmy, za zamienniki, za uzupełnienie oddanego wyposażenia, gotowi jesteśmy kupić to, co jest w to miejsce nam potrzebne, a sami gotowi jesteśmy oddać nasz sprzęt za darmo– mówił.

– Natomiast chcemy, żeby decyzja była podjęta przez Sojusz wspólnie tak, aby Polska była cały czas wiarygodnym członkiem NATO, a nie krajem, które samodzielnie decyduje w sprawach ważnych, które dot. bezpieczeństwa Sojuszu jako całości, także i naszych sąsiadów, które należą do NATO – wytłumaczył Andrzej Duda.

MiGi z polskich baz tak, ale z niemieckich już nie?

Przypomnijmy, że we wtorek polski rząd, zgodnie z oświadczeniem ministerstwa spraw zagranicznych, zaproponował przekazanie wszystkich swoich myśliwców MiG-29 do bazy lotniczej USA Ramstein w Niemczech. Rząd USA miał je następnie przekazać Ukrainie, poinformowało ministerstwo. W zamian Polska poprosiła o dostarczenie myśliwców do zastąpienia MiG-29.

Pentagon nie wyraził zgody na przekazanie polskich myśliwców do amerykańskiej bazy wojskowej USA na terytorium Niemiec w celu dostarczenia ich na Ukrainę. Amerykańscy urzędnicy określili propozycję polskiego rządu jako "nierozsądną” i „ryzykowną”. Informację przekazał we wtorek sekretarz prasowy Pentagonu John Kirby.

Polska początkowo jasno zadeklarowała, że "nie wyśle swoich myśliwców na Ukrainę, jak też nie zezwoli na korzystanie z jej lotnisk. Znacząco pomagamy w innych obszarach" – napisano na anglojęzycznym koncie KPRM w serwisie Twitter. Do komunikatu załączone zostało oświadczenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Ziemkiewicz: Jak Brytyjczycy Polskę wesprą? Moralnie?

O kwestii nakręcania Polski przez niektóre państwa zachodnie do przekazania Ukrainie polskich MiG-ów rozmawiali w we wtorkowym odcinku "Polski Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz.

– Zaczęło się od oświadczenia ukraińskiego bezmyślnie powtórzonego w Polsce, potem zdementowanego, a teraz nas Wielka Brytania zachęca, że nas w tym dziele poprze. Jak nas poprze? Moralnie? – pytał retorycznie Ziemkiewicz.

– To, że Ukraińcy próbują wciągnąć do tej wojny każdego, kogo tylko się da, jest zrozumiałe. Ich sytuacja jest bardzo trudna. Anglia i Stany Zjednoczone chętnie by tę wojnę prowadziły rękami Polaków albo kogokolwiek innego tylko nie rękami własnymi – ostrzegł Ziemkiewicz.

