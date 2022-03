Piekło: Poziom łgarstwa i oszustwa Ławrowa jest niebywały

W czwartek w tureckiej Antalyi doszło do spotkania Ławrowa z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Dmytro Kułebą. Rozmowy nie przyniosły żadnych rozstrzygnięć w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie.

Po spotkaniu Ławrow został zapytany przez dziennikarzy, czy Rosja planuje zaatakować inne kraje. – Nie mamy planów najazdu na inne kraje. Nie najechaliśmy też na Ukrainę – przekonywał.

Tłumaczyliśmy wielokrotnie, dlaczego jesteśmy na Ukrainie. Sytuacja, która się tam rozwija, stwarza bezpośrednie zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji – powiedział Ławrow cytowany przez agencję TASS.

Piekło: Rosjanie mają problem

Były ambasador RP na Ukrainie Jan Piekło nie ma wątpliwości, że Rosjanie grają na czas pozorując negocjacje z Ukrainą.

– Rosjanie najwyraźniej mają problemy z wojną na Ukrainie. Po prostu ją przegrywają. Dlatego toczą się rozmowy, żeby wysondować Ukrainę i opinię światową, ale i dać czas na przygotowanie posiłków i dalszą agresję na Ukrainie. Nie ma co do tego złudzeń – powiedział na antenie Polskiego Radia 24.

– Ławrow powiedział, że Rosja nie ma zamiarów agresywnych, nikogo nie atakuje i Ukrainy też nie atakuje. Jest to absurdalny poziom łgarstwa i oszustwa, wprost niebywały – dodał Piekło.

Potrzebna zmiana mentalności Zachodu

Według dyplomaty dotychczasowe działania Francji i Niemiec, polegające na szukaniu kompromisu za wszelką cenę, doprowadziły do tragedii na Ukrainie. Zwrócił uwagę, że tego typu polityka doprowadziła do sfinansowania rosyjskiej machiny wojennej i doprowadziła do uzależnienia się Zachodu od surowców z Rosji.

– Ważne jest, żeby Zachód wreszcie zrozumiał, że nie należy tego robić. Najwyraźniej jednak nie chcą ciągle tego zrozumieć. Zabrnęli w tym za daleko – skwitował Jan Piekło.

