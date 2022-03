Największy błąd Ukrainy? Oddanie broni atomowej

Niepodległa Ukraina w 1991 roku odziedziczyła po Związku Sowieckim arsenał nuklearny. I to nie byle jaki! Nowo-powstałe państwo stało się trzecią atomową potęgą świata. Miało do swojej dyspozycji 176 międzykontynentalnych rakiet balistycznych i 1240 głowic. Do tego strategiczne bombowce z ładunkami atomowymi. W sumie nawet 5000 ładunków nuklearnych.

Istnienie tego arsenału wywoływało wściekłość Federacji Rosyjskiej. Moskwa chciała bowiem, żeby jej sąsiad - którego uznawała za część swojej strefy wpływów - był jak najsłabszy, a nie jak najsilniejszy. Kreml dążył więc do atomowego rozbrojenia Kijowa.