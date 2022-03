Tusk wzywa do "deputinizacji" Europy. "Oni wszyscy ciężko pracują na zwycięstwa Putina"

Po zakończeniu szczytu Tusk wziął udział we wspólnej konferencji prasowej z politykami francuskiej chadecji.

Donald Tusk podkreślił, że czwartkowy zjazd EPL odbył się w cieniu tragicznych wydarzeń w Ukrainie. – Nie wiemy kiedy ta wojna się skończy i jak (...), podobnie jak nie wiemy, czy Rosjanie dziś lub jutro nie użyją broni chemicznej albo biologicznej przeciwko mieszkańcom Kijowa czy innych miast ukraińskich – mówił szef PO.

Tusk: Jedność jest kluczem

Tusk zaznaczył, że Zachód, w tym Unia Europejska, musi być zjednoczony jak nigdy, po to, by przeciwstawić się Władimirowi Putinowi i wojnie, którą rozpętał: – Ta wojna to nie jakiś lokalny konflikt na peryferiach świata. To jest konfrontacja globalna. Każda nasza słabość, każde ustępstwo zostanie wykorzystane przeciwko nam, nie tylko przeciwko Ukrainie.

– Jeśli chcemy uniknąć globalnej konfrontacji militarnej, musimy, jako Zachód, działać razem, zdecydowanie i bez jakichkolwiek złudzeń, nawet jeśli przyjdzie nam zapłacić za to wysoką cenę. Im cięższe sankcje, im silniejsza solidarność z Ukrainą, tym większa szansa na uniknięcie najgorszego scenariusza, czyli wojny na naszym terytorium – przekonywał Donald Tusk.

Szef PO wskazał "pożytecznych idiotów Putina"

Lider Platformy Obywatelskiej wezwał też do "deputinizacji" Europy. Stwierdził, że rosyjski prezydent zbudował "rozległą sieć sojuszników albo może pożytecznych idiotów" zarówno na naszym kontynencie, jak i w Ameryce.

W tym kontekście Tusk wymienił: byłego prezydenta USA Donalda Trumpa, kandydatów na prezydenta Francji: Marine Le Pen i Erica Zemmoura, premiera Węgier Victora Orbana, byłego wicepremiera Włoch Matteo Salviniego, "autorów brexitu", eurosceptyków oraz przeciwników więzi transatlantyckich. – Oni wszyscy ciężko pracują na zwycięstwa Putina i jego idei – stwierdził szef PO.

– "Deputinizacja", czyli uwolnienie europejskiej przestrzeni publicznej, polityki i mediów od wpływów Kremla staje się potrzebą chwili – podkreślił Donald Tusk.

