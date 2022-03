Rosja bombarduje cywilów. Gen. Skrzypczak: To ludobójstwo z premedytacją

DoRzeczy.pl: Jak ocenia pan stan wojny na Ukrainie na dzień dzisiejszy? Czy ktoś jest bliższy zwycięstwa?

Gen. Waldemar Skrzypczak: Generalnie widać, że operacja rosyjska zakończyła się niepowodzeniem. Uderzenia, które przeprowadzili Rosjanie były błędne, a zamierzone cele nie zostały osiągnięte, co widać wyraźnie. Okazało się, że ukraińska obrona jest bardzo skuteczna i żadna ze stron nie ma wyraźnej przewagi. Rosjanie chcieli uzyskać przewagę, ale to się nie udało, co nie pozwoliło im rozciąć ugrupowania obronnego Ukraińców, okrążyć ich i likwidować. Ukraińcy zaczynają kontratakować, zwłaszcza w miejscach, gdzie wojska przeciwnika są rozbite i mocno pokiereszowane.

Czyli Rosjanie mocno obrywają?

Oczywiście. Przykładem są wycofane na teren Rosji oddziały, które nie nadawały się do dalszej walki. Jednak w tej chwili trudno powiedzieć kto jest zwycięzcą. Dla mnie są nimi Ukraińcy, którzy uniemożliwili realizację celów operacyjnych armii rosyjskiej.

Rosjanie atakują obiekty cywilne i cywilów. Jak pan to ocenia?

To jest sprawa niebywała w historii wojen. Widać wyraźnie, że Rosjanie są zdeterminowani, żeby zniszczyć i przełamać obronę ukraińską, ale nie w sposób, w jaki zazwyczaj robią to wojska, tylko demolując kraj i zabijając ludność cywilną. Dla mnie to jest ludobójstwo z premedytacją.

W takim razie pojawia się pytanie, co może być finałem tej wojny?

Widać, że rozmowy przy stole nic nie dają. Moim zdaniem tu nie chodzi już o złamanie oporu i woli narodu ukraińskiego, ale złamanie prezydenta Zełenskiego. Żeby się poddał i przyjął warunki Rosjan w obliczu wielkich strat, jakie ponosi naród ukraiński. Rosjanie nie mają już innego wyjścia i będą tak działać, gdyż lada moment zaczną się bać ataków ze strony Ukraińców.

I tu pojawia się pytanie, dlaczego Ukraińcy nie zaatakują terytorium Rosji?

Gdyby to zrobili, zostałaby wypełniona misja propagandy rosyjskiej, która głosi, że Ukraińcy to faszyści i chcieli napaść na Rosję. Dlatego uważam, że Ukraińcy tego nie zrobili, choć z pewnością mieli okazję, żeby do Rosji wejść. Jednak, jak wspomniałem, Ukraińcy już kontratakują, rozbijając w kilku miejscach wojska rosyjskie. Choćby na zachód od Kijowa, czy na wschód od Charkowa. Kontrataki ukraińskie będą się nasilały, a ich celem będą rosyjskie mocno osłabione oddziały. To spowoduje wielkie zaniepokojenie u rosyjskich dowódców, którzy mogą zdecydować o wycofania swoich pododdziałów z walki.

Czy Putin może użyć bomby atomowej, czy to był tylko straszak?

Moim zdaniem był to straszak, którego Putin używa od dawna. Jeżeli wywołałby wojnę atomową, to konsekwencje dla Rosji i Rosjan byłyby katastrofalne. Nikt nie zgodzi się jako państwo, żeby taki istniał kraj, który użył broni jądrowej demolując pół świata.

