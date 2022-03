Tymoszenko: Rosja chce zrównać Ukrainę z ziemią

Julia Tymoszenko odniosła się też do słów szefa rosyjskiego MSZ Siergieja Ławrowa, że Rosjanie postępują zgodnie z planem. – Możecie sobie wyobrazić, o jakie chodzi plany: o to, by zamordować demokratyczny kraj w środku Europy. Oni chcą nas zrównać z ziemią – powiedziała włoskiej stacji telewizyjnej SkyTg24.

Była premier stwierdziła, że Rosjanie "nie uważają Ukrainy za państwo". – Są przeciwni naszemu językowi, naszej kulturze, naszemu istnieniu i dlatego nas zabijają. To ludobójstwo narodu ukraińskiego – dodała Tymoszenko.

Szef resortu obrony Ukrainy drwi z Rosjan

Od dwóch tygodni rosyjskie wojska ostrzeliwują i niszczą kluczową infrastrukturę, masowo uderzając w dzielnice mieszkalne ukraińskich miast i wsi przy użyciu artylerii, rakiet i pocisków balistycznych. Codziennie giną cywile, wśród nich dzieci.

"Ukraina przyjmie rosyjską kapitulację ze zrozumieniem" – napisał szef ukraińskiego resortu obrony Ołeksij Reznikow, żartując na Twitterze z Rosjan. Podobnie jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i mer Kijowa Witalij Kliczko, szef Ministerstwa Obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow wciąż publikuje wpisy w mediach społecznościowych.

W kolejnych wiadomościach Reznikow zachęca Ukraińców do walki i uspokaja, że najważniejsi urzędnicy nie uciekli z kraju.

"Dobry wieczór, jesteśmy z Ukrainy. Prezydent, kierownictwo kraju, członkowie rządu – wszyscy pracują, na swoich miejscach" – napisał w czwartek wieczorem minister. "Wiemy jakie to smutne dla Rosji" – dodał polityk. We wpisie Reznikow zadrwił także z rosyjskich wojsk, sugerując, że władze Ukrainy "ze zrozumieniem" przyjmą ich kapitulację.

