Rosja oskarża Ukrainę o pracę nad bronią biologiczną. Zełeński: Bardzo mnie to niepokoi

W ostatnich dniach nasiliły się doniesienia o możliwym zagrożeniu biologicznym w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podsekretarz stanu podała, że USA wspierają Kijów w ochronie infrastruktury przeznaczonej do prowadzenia badań biologicznych. Nuland wskazała, że przejęcie tych miejsc przez Rosję byłoby niezwykle niebezpieczne. Jak powiedziała, jeżeli dojdzie do ataku biologicznego, będzie za to odpowiedzialny Kreml.

Również Biały Dom i Pentagon ostrzegają, że nasilająca się rosyjska narracja o rzekomej broni biologicznej na Ukrainie może być przygotowywaniem gruntu na użycie takiej broni przez Moskwę.

Tymczasem Rosja wystąpiła z wnioskiem o zwołanie na piątek 11 marca posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie działań USA na terenie Ukrainy związanych z bronią biologiczną.

Zełeński: Bardzo mnie to niepokoi

W swoim nagraniu opublikowanym w nocy z czwartku na piątek, prezydent Zełeński podkreślił, że rosyjskie oskarżenia są fałszywe.

– Oskarżają nas, że rzekomo pracujemy nad bronią biologiczną i szykujemy atak chemiczny. Bardzo mnie to niepokoi, bo wielokrotnie przekonywano nas: jeśli chcecie wiedzieć o planach Rosji, spójrzcie na to, o co was oskarża. Rosyjska propaganda wskazuje, że są do tego zdolni i tego chcą – powiedział.

Prezydent Ukrainy w swoim nagraniu zwrócił się też bezpośrednio do Rosjan.

– Co to za oskarżenia o przygotowywanie ataków chemicznych? Co, zdecydowaliście, że będziecie prowadzić 'dechemizację' Ukrainy? Czym? Amoniakiem? Fosforem? Co jeszcze nam przygotowaliście? – pytał Zełeński.

– Na naszej ziemi nie rozwijano ani chemicznej, ani żadnej innej broni masowego rażenia. Cały świat o tym wie. Jeśli Rosja użyje takiej broni przeciwko nam, będzie się mierzyć z najsurowszymi sankcjami – zapewnił ukraiński przywódca.

