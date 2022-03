Romanowski: Nie powinniśmy kapitulować w tej hybrydowej wojnie prawnej

Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której wezwał Komisję Europejską do wdrożenia mechanizmu "pieniądze za praworządność". Polityk Solidarnej Polski przypomniał, że tego typu dokument nie ma żadnego znaczenia z punktu widzenia prawa, ale pokazuje "jak odporny na rzeczywistość i zdrowy rozsądek jest PE".

– To zbieranina ludzi, którzy z demokracją, reprezentowania rzeczywistych interesów narodów państw UE nie mają wiele wspólnego. Spójrzmy na zarzuty, które legły u podstaw wniosku o ukaranie Polski - rzekome prześladowanie osób LGBT, prześladowanie uchodźców, naruszanie praw kobiet, łamanie praworządności. Maski opadły – mówił gość poranka "siódma-dziewiąta".

Zdaniem wiceministra postawa posłów polskiej opozycji, która w europarlamencie głosowała za przyjęciem rezolucji, lub wstrzymała się od głosu "jak Piłat", jest skandaliczna.

Bankructwo niemieckiej polityki wschodniej

Zdaniem zastępcy Zbigniewa Ziobry dalsze wstrzymywanie unijnych środków dla Polski przez Komisję Europejską z powodów politycznych jest kompromitacją tego organu. Romanowski zaznaczył jednak, że prawdopodobnie polskie KPO zostanie zaakceptowane w najbliższych dniach.

– To pokazuje, że nie powinniśmy kapitulować w tej hybrydowej wojnie prawnej, którą przeciwko nam toczą, bo to Niemcy są obecnie na straconej pozycji. Wszyscy widzą, że ich polityka wschodnia się skompromitowała. Doprowadziła ona do katastrofy i to oczywiste dla wszystkich. Częścią tej polityki było atakowanie Polski i stawianie na Rosję, co jest już widoczne dla niektórych środowisk opiniotwórczych – zauważył wiceszef resortu sprawiedliwości.

Czytaj też:

Müller: Holandia wprost mówiła o tym, że nie chce Ukrainy w Unii EuropejskiejCzytaj też:

Saryusz-Wolski: Członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej to perspektywa kilkunastu lat