Zaplecze do badań biologicznych na Ukrainie. Tucker Carlson stawia szereg pytań

Podsekretarz Stanu USA ds. politycznych Victoria Nuland powiedziała, że na Ukrainie znajdują się ośrodki do badań biologicznych. Dodała, że Waszyngton współpracuje z Kijowem, aby zapobiec wpadnięciu obiektów w ręce sił rosyjskich. Nuland odpowiadała we wtorek na pytania senatorów z komisji spraw zagranicznych.

– Ukraina posiada zaplecze do badań biologicznych. W rzeczywistości jesteśmy bardzo zaniepokojeni wojskami rosyjskimi, siłami rosyjskimi, które być może starają się przejąć kontrolę nad tymi miejscami. Pracujemy z Ukraińcami nad tym, jak zapobiec wpadnięciu któregokolwiek z materiałów badawczych w ręce wojska rosyjskiego, gdyby te się zbliżyły do obiektów – powiedziała.

Republikanin Marco Rubio chciał wiedzieć, czy Ukraina ma broń chemiczną lub biologiczną. Victoria Nuland stwierdziła tylko, że jest w 100 procentach pewna, że jeśli nastąpi atak biologiczny, to będzie za niego odpowiedzialna Rosja.

– Jest jasne, że Rosja przegra ten konflikt – to tylko kwestia czasu – wskazała dodając, że Ukraina potrzebuje stałego wsparcia obronnego ze strony Stanów Zjednoczonych i Europy.

Tucker Carlson: Szczęki opadły

Do słów Nuland odniósł się w swoim programie na Fox News znany amerykański dziennikarz i komentator politycznych Tucker Carlson. W jednym z fragmentów swojego wideofelietonu opublikowanego dzień po przesłuchaniu amerykańskiej urzędnik w senackiej komisji skomentował w następujący sposób:

– Czy Ukraina ma broń biologiczną? Ukraina ma ośrodki badań biologicznych. Co? Masz na myśli tajne laboratoria biologiczne, takie jak tajne laboratoria biologiczne, których Ukraina na pewno nie ma? Ukraina je ma? Tak, ma. I nie tylko Ukraina ma tajne laboratoria biologiczne. Toria Nuland powiedziała, że cokolwiek robią w tych laboratoriach, jest tak niebezpieczne i przerażające, że jest "dość zaniepokojona" tym, że tak zwany materiał badawczy znajdujący się w tych laboratoriach może wpaść w ręce rosyjskich sił – mówił Carlson.

– Postaraj się nie używać przekleństw na antenie, aby opisać naszą reakcję. Opadły nam szczęki. Pod przysięgą, podczas otwartego przesłuchania w komisji, Toria Nuland właśnie potwierdziła, że rosyjska dezinformacja, którą wmawiają nam od wielu dni, jest kłamstwem i teorią spiskową, a wiara w nią jest szalona i niemoralna, a w rzeczywistości jest całkowicie prawdziwa – mówił dalej.

Carlson stawia szereg pytań

– Takich rzeczy nie słyszy się codziennie w Waszyngtonie. A od razu nasuwa się tuzin pytań. Co dokładnie robią w tych tajnych ukraińskich laboratoriach biologicznych? Ukraina to najbiedniejszy kraj w Europie. Nie jest to raczej zagłębie badań biomedycznych. Zakładamy, że nie były to laboratoria farmaceutyczne, w których prawdopodobnie nie opracowuje się nowych leków na białaczkę. Z Pani odpowiedzi, Pani Nuland, wynika, że badania te mają zastosowanie militarne, że pracowano nad bronią biologiczną. Ponownie Pani odpowiedź to sugeruje – kontynuował publicysta.

– Dlaczego mielibyśmy finansować coś takiego na Ukrainie i dlaczego nie zabezpieczyliście zawartości tych laboratoriów biologicznych przed przybyciem Rosjan, o czym wiedzieliście, że tak się stanie? A potem, dlaczego zrobiliście wszystko, aby okłamać amerykańską opinię publiczną w tej sprawie? Gdyby "materiały badawcze" z tych laboratoriów w jakiś sposób wydostały się na zewnątrz, a wydaje się, że jest Pani tym bardzo zaniepokojona, jakie byłyby skutki dla Ukrainy, a następnie dla reszty świata? Jak możemy się przygotować na konsekwencje tego, czego się obawiasz? Czy nie powinniśmy się przygotować? Ponieważ, jak się okazuje, właśnie spędziliśmy ostatnie dwa lata, żyjąc z patogenem, który pojawił się w innym zagranicznym laboratorium biologicznym, finansowanym potajemnie przez rząd Stanów Zjednoczonych – mówił dalej Carlson.

– Tak więc to pytanie zaprząta nasze myśli. Wydaje się ono sprawiedliwe. To jest część tego, o co byśmy zapytali, gdybyśmy byli senatorami Stanów Zjednoczonych, a tak nie jest. Tak, jest limit czasowy. Niech szlag trafi ograniczenia czasowe, ponieważ jest to bardzo ważne, ale Rubio nie zadał tych pytań – zakończył wątek Carlson.

Współpraca USA i Ukrainy

Ukraina i Stany Zjednoczone współpracują w ramach Programu Redukcji Zagrożeń Biologicznych Departamentu Obrony. Program – według informacji zawartych na stronie ambasady USA w Ukrainie – ma na celu zapewnienie możliwości wykrywania i zgłaszania epidemii spowodowanych przez niebezpieczne patogeny, zanim stworzą one zagrożenie dla bezpieczeństwa lub stabilności – opisuje serwis money.pl.

