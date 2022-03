Dobrze się stało, że ten spór miał miejsce

PIOTR WŁOCZYK: Co dziś zrobiłby pan inaczej w kwestii nowelizacji ustawy o IPN?

PATRYK JAKI: Dziś już rozumiem, że jeżeli chcemy podejmować tak wymagające tematy, to najpierw musimy sami „przepracować” to, w którym miejscu jesteśmy i czy my w ogóle chcemy jeszcze walczyć o coś, co można nazwać polskim duchem. Burza, która się wówczas przetoczyła, pokazała, jak niedojrzała jest znaczna część polskiej opinii publicznej, mediów, ale przede wszystkim elit politycznych.



Pytanie, czy chcemy nawiązywać do czasów wielkości Rzeczypospolitej, czy godzimy się, że tamtej Polski i tamtego wyjątkowego narodu polskiego już nie ma i nie będzie, w związku z czym nie ma o co walczyć.