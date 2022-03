Kanada zachęca do wstąpienia do armii. Zapowiada większe finansowanie wojska

W piątek w stolicy Kanady odbyła się konferencja na temat bezpieczeństwa i obrony. Minister Anita Anand zapowiedziała, że wkrótce pojawi się plan wydatków na modernizację północnoamerykańskiego systemu obrony powietrznej NORAD (North American Aerospace Defence Command).

North American Aerospace Defence Command to system, który ma już 60 lat. Od wielu lat Stany Zjednoczone wskazywały na konieczność jego modernizacji. Teraz Anand zapowiedziała rozwój nowoczesnych technologii w systemie.

Minister obrony podkreśliła, że niebezpieczeństwo nie płynie tylko ze strony Rosji. Anand zwróciła uwagę, by obserwować działania Chin i zapowiedziała większą obecność wojsk kanadyjskich na Pacyfiku.

Minister obrony podziękowała żołnierzom za ich dotychczasową pracę. Zachęciła też obywateli do wstępowania do armii.

twitter

– W tym niepewnym świecie wasza służba jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Sprawiacie, że jesteśmy tak dumni z bycia Kanadyjczykami. Dziękuję wam wszystkim za waszą pracę na rzecz ochrony naszego kraju i naszych sojuszników – mówiła Anita Anand. Zapewniła, że kanadyjski rząd będzie inwestował w zdrowie, dobre samopoczucie wojska, ale też w niezbędny sprzęt dla żołnierzy.

Zwiększenie wydatków na obronność zapowiedział też w tym tygodniu premier Kanady Justin Trudeau. Zgodnie z założeniami NATO państwa członkowskie powinny wydawać na obronność 2 proc. PKB. Tymczasem w ubiegłym roku Kanada wydawała niecałe 1,4 proc.

Kanada oferuje pomoc

W czwartek Justin Trudeau przebywał z wizytą w Polsce. Kanadyjski premier podziękował polskim władzom za pomoc uchodźcom i zapewnił o wsparciu.

– Nasz rząd podwaja darowizny na rzecz Kanadyjskiego Czerwonego Krzyża, będzie to kwota łączna 30 mln dolarów. Jesteśmy bardzo wdzięczni za te darowizny, pierwotnie byliśmy zaangażowani do poziomu 10 mln dolarów, teraz zwiększamy to do 30 mln dolarów. Oprócz tego będziemy świadczyli pomoc do wysokości 50 mln dolarów, te kwoty już zostały przydzielone doświadczonym partnerom i organizacjom, takim jak World Food Programme, Save the Children i innym, które działają w tym regionie – mówił podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą Justin Trudeau.

Czytaj też:

Ziobro: Unia Europejska umywa ręceCzytaj też:

Morawiecki: Skompromitowana polityka Unii Europejskiej odchodzi do lamusa