Kłamstwo na wokandzie

Izraelska ustawa z 1986 r. penalizująca kłamstwo oświęcimskie nie pozostawia wątpliwości: państwo to zadbało, by wyposażyć się w instrument prawny chroniący Żydów przed wypaczaniem historii Holokaustu. Warto przytoczyć najistotniejsze fragmenty ustawy „Każdy, kto ustnie lub pisemnie publikuje wypowiedź przeczącą lub umniejszającą proporcje czynów popełnionych w okresie reżimu nazistowskiego, które to czyny były zbrodniami przeciwko narodowi żydowskiemu lub zbrodniami przeciwko ludzkości, robiąc to w celu obrony sprawców lub wykazania identyfikacji i sympatii dla nich, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5”.