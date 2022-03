Nie usiądzie, nie rozważy?

Warto przypomnieć słowa Chrystusa zapisane na kartach Ewangelii św. Łukasza (Łk 14, 31-32) w dobie retoryki wojennej, która na dobre zagościła w języku politycznym, medialnym, publicystycznym. Wprawdzie, gdy przychodzi co do czego, najwyższe władze Rzeczypospolitej – wpierw prezydent, ostatnio premier – deklarują, że Polska nie jest stroną konfliktu, a zatem w rzeczywistości wojna nie jest nasza; jednak deklaracje te najwyraźniej nie mają większego wpływu na wypowiedzi komentatorów i polityków, tak że proces retoryki wojennej i prób wciągnięcia nas do wojny trwa w najlepsze.