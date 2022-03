Mimry z mamrami i mamałyga

Mama potrafiła przyrządzić posiłek z niczego, ale nie lubiła, gdy dopytywałyśmy, co będzie na obiad.

Gdy marudziłyśmy, odpowiadała: „Mimry z mamrami”. Początkowo sądziłyśmy, że owe „mimry z mamrami” to jakieś egzotyczne danie, i starałyśmy się zgadnąć, co też to może być. Ale kiedy na stole jako mimry z mamrami pojawiały się makaron z serem albo mielone z ziemniakami, to zrozumiałyśmy, że mimry z mamrami nie istnieją.