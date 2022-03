Bez pardonu

Cokolwiek było wcześniej, już się nie liczy – zostawmy to historykom. Mamy wojnę z Rosją i na tym się skupmy. Front ukraiński to nasz front, tyle że na razie poza granicami RP. Należy działać tak, aby zatrzymać Ruskich tam, gdzie są teraz, i odepchnąć z powrotem do Rosji. Należy przejść do czynów, które zatrzymają bomby i rakiety, a nie tylko przelewy bankowe.