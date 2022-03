Polska pomoc dla Ukrainy. "O części spraw nie należy mówić"

– Dzisiaj to właśnie Polacy i Polska dokonują największego wysiłku, i finansowego i organizacyjnego, żeby wspomóc naszego sąsiada, który został najechany przez obce państwo – mówił Sałek w niedzielę w TVP Info.

– Zdanie pana prezydenta jest takie, że musimy na różny sposób pomagać Ukrainie, także od tej strony humanitarnej. Natomiast jest obawa związana z tym, że świat Europy Zachodniej patrzy na ten konflikt zupełnie inaczej – dodał.

– To polski budżet ponosi największy koszt związany z wojną na Ukrainie. My naprawdę pomagamy Ukraińcom w bardzo różny sposób. O części spraw nie należy mówić – stwierdził.

Rosyjskie zbrodnie wojenne. Prokuratorzy z Hagi w Polsce

Według niego wszystko wskazuje na to, że konflikt będzie kontynuowany, bo rozmowy pokojowe nie postępują. – Jest problem z korytarzami humanitarnymi, z ewakuacją ludności cywilnej, która dzisiaj najbardziej cierpi na tej wojnie, ponieważ armia ukraińska stawia bardzo duży opór, ale ostrze wojenne zostało skierowane wobec ludności cywilnej i obiektów cywilnych, takich jak szpitale, żłobki, przedszkola czy szkoły – mówił Sałek.

– To jest sprawa, która już nawet na poziomie trybunału haskiego jest jasno artykułowana, że są to zbrodnie wojenne. Prokuratorzy z Hagi już przybyli do Polski i funkcjonują na terenie naszego kraju, żeby dokumentować te wszystkie zbrodnie wojenne i prowadzić śledztwo związane z tym, co dzieje się obecnie na Ukrainie – tłumaczył doradca prezydenta.



Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC) w Hadze został powołany do sądzenia odpowiedzialnych za najcięższe zbrodnie wojenne i ludobójstwo. Już w pierwszych dniach po inwazji Ukraina złożyła do trybunału wniosek przeciwko Rosji i zostało wszczęte śledztwo.

Czytaj też:

Prezydent Duda: Putin może teraz użyć wszystkiegoCzytaj też:

Indie przenoszą swoją ambasadę z Ukrainy do Polski