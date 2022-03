Czy wojna na Ukrainie to zapowiedź konfliktu światowego? Marek Jurek zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

– W najnowszym numerze znajdziecie Państwo wieloaspektowe analizy obecnej sytuacji na Ukrainie. Mowa jest i o wydarzeniach wojennych i o kontekstach gospodarczych czy tych związanych z kryzysem uchodźczym. Wszystko to wpływa na to, co przyniesie nam przyszłość – mówi Jurek na filmie zapowiadającym najnowszy numer naszego tygodnika.

Czy wojna ukraińsko-rosyjska może przekształcić się w konflikt ogólnoświatowy? Dlaczego, pomimo nieudolności działań na Ukrainie, Polska nie powinna lekceważyć rosyjskiej armii? I czy Władimir Putin zachowa władzę na Kremlu? Na te i inne ważne pytania znajdziecie Państwo odpowiedzi w naszym tygodniku.

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Trudno pisać mi o ludziach, którzy żyją– mówi Ałbena Grabowska, pisarka, autorka m.in. "Stulecia Winnych", w rozmowie z Tomaszem Zbigniewem Zapertem.

– Jeśli zdamy historyczny egzamin, to może być to moment założycielski Wielkiej Polski – takiej, która jest w stanie być uczestnikiem międzynarodowej gry, a nie tylko przedmiotem i klientem – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule "Polska wielka albo podbita".

– Obecny władca Kremla najbardziej boi się zapewne zamachu na swoje życie. Ma powody. Ma też przykłady z historii imperium moskiewskiego… – zauważa Maciej Rosalak w tekście "Jakie piękne carobójstwo".

– Niezależnie od militarnego wyniku wojny w pewnym sensie Ukraina już zwyciężyła. W 2014 r. południowy wschód kraju witał Rosjan z kwiatami, dziś żegna ich legendarną frazą obrońców Wyspy Węży. Separatyzm już nie przejdzie. Propagandowo Putin przegrał Ukrainę – stwierdza Maciej Pieczyński w artykule "Propagandowa klęska Putina".