Papież: Powstrzymajmy agresję, zanim zamieni miasta w cmentarze

Dotychczas Ojciec Święty zwracał uwagę na dobór słownictwa w określeniu ataku Rosji na swojego zachodniego sąsiada. Papież nie zwracał się bezpośrednio do Rosjan czy prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina.

Papież Franciszek: Barbarzyństwo

W poprzednią niedzielę Franciszek modlił się za Ukrainę modlitwą Anioł Pański. Poinformował też o wysłaniu na obszar objęty działaniami wojennymi swoich dwóch bliskich współpracowników. Wezwał do stworzenia "rzeczywistych korytarzy humanitarnych", a przede wszystkim do "obrania drogi dialogu". – Na Ukrainie płyną rzeki krwi i łez. Nie jest to jednie operacja wojskowa – mówił. Papież podziękował również wszystkim dziennikarzom, którzy z narażeniem życia relacjonują sytuację na Ukrainie. Słowom towarzyszyły brawa.

W niedzielę, 13 marca Ojciec Święty odniósł się do rosyjskiej inwazji podczas błogosławieństwa na Placu św. Piotra w obecności około 25 tys. wiernych. – W obliczu barbarzyństwa, zabijania dzieci, niewinnych i nieuzbrojonych cywilów żadne powody nie mogą być istotne. (...) Jedyne, co można zrobić, to powstrzymać tę niedopuszczalną agresję zbrojną, zanim zmieni ona miasta w cmentarze – oznajmił papież Franciszek. – W imię Boga, proszę: powstrzymajcie tę masakrę! – dodał i poprosił zgromadzonych o chwilę modlitwy w ciszy w intencji zakończenia wojny.

Mariupol – "miasto męczenników"

W ostatnią sobotę na Ukrainie miały zostać otwarte korytarze humanitarne, aby wydostać ludzi z miast pozostających pod ostrzałem rosyjskich wojsk. Chodziło między innymi o miejscowość Mariupol w obwodzie donieckim. Od jakiegoś czasu mieszkańcy żyli tam bez jedzenia, wody i prądu.

Papież Franciszek w swoim przemówieniu nazwał Mariupol "miastem męczenników". Jednocześnie po raz kolejny zaapelował o "prawdziwie bezpieczne korytarze humanitarne", aby umożliwić mieszkańcom ewakuację.

