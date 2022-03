Atak Rosji na Polskę? Przedstawiciel Bidena dał jednoznaczną odpowiedź

Sullivan spotkał się w niedzielę z mediami, aby omówić obecną sytuację na Ukrainie. Doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA został poproszony o komentarz do dzisiejszego ostrzału ukraińskiej bazy wojskowej w Jaworowie przeprowadzonego przez rosyjskie samoloty.

Przypomnijmy, że w niedzielę Rosjanie wystrzelili osiem pocisków na ukraińską bazę wojskową w Jaworowie w obwodzie lwowskim. Jaworow położony jest około 25 kilometrów od ukraińsko-polskiej granicy. Znajduje się tam duża baza obejmująca ośrodek szkolenia żołnierzy, głównie na misje pokojowe.

W wyniku rosyjskiego ataku zginęło 35 osób, a około 60 zostało rannych. Nalot nastąpił dzień po tym, jak Moskwa ostrzegła Zachód, że uzna konwoje z dostawą broni na Ukrainę za uzasadnione cele wojskowe.

Atak na obiekt położony tak blisko polskiej granicy wywołał niepokój części opinii publicznej w Polsce. Tymczasem, według słów Sullivana, Polska jako członek NATO nie musi obawiać się rosyjskiej agresji.

NATO odpowie na agresję Rosji

Sullivan ostrzegł Rosję, że ewentualny atak na Polskę spotka się z odpowiedzią militarną NATO.

– Jeżeli doszłoby do ataku wojskowego na terytorium NATO, spowodowałoby to uruchomienie Artykułu piątego, a my wykorzystalibyśmy całą siłę sojuszu, aby odpowiedzieć na atak – powiedział Sullivan w niedzielnym wywiadzie dla CBS News. Artykuł 5. stanowi, że jeśli którykolwiek członek NATO padnie ofiarą zbrojnego ataku, to pozostali członkowie sojuszu uznają to za atak na wszystkich członków.

Sullivan zapewnił również, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać siły ukraińskie pomocą wojskową. Powtórzył również obietnicę prezydenta Joe Bidena, że USA i ich sojusznicy będą "bronić każdego centymetra” terytorium NATO i odpowiedzą nawet w przypadku przypadkowego lub niezamierzonego uderzenia Rosji.

– Powiem tylko, że jeśli Rosja zaatakuje, ostrzela, odda strzał na terytorium NATO, sojusz na to zareaguje – powiedział Sullivan.

