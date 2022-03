Sprawa MiG-ów. Szef KPRM potwierdza stanowisko polskich władz

Szef KPRM Michał Dworczyk tłumaczył w poniedziałek w „Porannej Rozmowie” RMF FM, że stanowisko polskich władz zostało jasno wyrażone, jest powszechnie znane.

Dworczyk: MiG-i mogą być przekazane wspólnie z sojusznikami

– My nie zmieniamy stanowiska w tej sprawie. Zostało ono sformułowane w wystąpieniu ministra spraw zagranicznych. Jesteśmy gotowi przekazać wszystkie nasze MiG-i 29, ale po pierwsze wspólnie z naszymi sojusznikami z NATO, przede wszystkim z Amerykanami, ale w ramach właśnie wspólnej decyzji sojuszniczej plus z gwarancją, że będziemy mogli uzupełnić ten brak innymi samolotami podobnej klasy – powiedział polityk.

Zamieszanie wokół myśliwców

Przypomnijmy, że w ubiegły wtorek polski rząd, zgodnie z oświadczeniem ministerstwa spraw zagranicznych, zaproponował przekazanie wszystkich swoich myśliwców MiG-29 do amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein w Niemczech. W myśl tej propozycji rząd USA miał je następnie przekazać Ukrainie. W zamian Polska poprosiła o dostarczenie myśliwców do zastąpienia MiG-29.

Pentagon odrzucił jednak polską propozycję przekazania myśliwców MiG-29 do bazy wojskowej USA na terytorium w Niemczech w celu dostarczenia ich na Ukrainę. Amerykańscy urzędnicy określili propozycję polskiego rządu jako "nierozsądną” i „ryzykowną”. Informację przekazał we wtorek sekretarz prasowy Pentagonu John Kirby.

Wcześniej Antony Blinken powiedział, że USA dają Polakom „zielone światło” na wysłanie MiG-ów na Ukrainę z polskich baz lotniczych.

Z kolei Polska początkowo jasno zadeklarowała, że "nie wyśle swoich myśliwców na Ukrainę, jak też nie zezwoli na korzystanie z jej lotnisk. Znacząco pomagamy w innych obszarach" – napisano na anglojęzycznym koncie KPRM w serwisie Twitter. Do komunikatu załączone zostało oświadczenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Premier Morawiecki: Działania i rozmowy podejmujemy w ramach Sojuszu

9 marca na konferencji prasowej w Wiedniu, premier Mateusz Morawiecki jasno stwierdził, że w zakresie pomocy Ukrainie, Polska działa w ramach NATO.

– Wszystkie nasze rozmowy i działania uzgadniamy z naszymi sojusznikami. Czy są to rozmowy dotyczące potencjalnych negocjacji pomiędzy Rosją a Ukrainą, uzgadniamy to oczywiście i z NATO, i z naszymi partnerami, przyjaciółmi ukraińskimi. I to dotyczy zarówno negocjacji, jako takich, ale dotyczy to również ewentualnie dostaw broni. (…) My dostarczamy tylko defensywną. (…) Nie zgodziliśmy się, aby samodzielnie dostarczać samoloty, ponieważ musi to być decyzja całego NATO – wyjaśnił.

Prezydent Duda: Polska zachowała się jak wiarygodny członek NATO

Dzień później stanowisko polskich władz w sprawie MiG-ów 29 potwierdził prezydent Andrzej Duda, podczas wspólnej konferencji prasowej z wiceprezydent USA Kamalą Harris.

– Chcemy, żeby decyzja była podjęta przez Sojusz wspólnie tak, aby Polska była cały czas wiarygodnym członkiem NATO, a nie krajem, które samodzielnie decyduje w sprawach ważnych, które dot. bezpieczeństwa Sojuszu jako całości, także i naszych sąsiadów, które należą do NATO – wytłumaczył Andrzej Duda.

Sprawa MiG-ów dla Ukrainy. Odlot z myśliwcami