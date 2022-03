Wicepremier Ukrainy: Większość ludzi, którzy uciekli, chce wrócić do ojczyzny

Polityk odniosła się do kwestii przyszłości Ukraińców, którzy uciekli przed putinowską agresją we wpisie na swoim facebookowym profilu.

Ukraińcy chcą wrócić

"Wojna wywołana przez Rosję spowodowała bezprecedensowy od II wojny światowej kryzys migracyjny w Europie. Ponad 2,5 mln Ukraińców wyjechało już za granicę, a liczba ta będzie się tylko zwiększać. Ludzie zmuszeni są opuścić swoje domy, krewnych i przyjaciół, aby ratować życie swoje i swoich dzieci" – napisała Swyrydenko.

"Zdecydowana większość Ukraińców, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju po 24 lutego, nie planowała emigracji, zmusiła ich do tego wojna; nie zamierzają oni osiadać w Europie, lecz przeciwnie chcą wrócić do ojczyzny – do normalnego i ustabilizowanego życia; wśród tych, którzy wyjechali, były głównie kobiety i dzieci – ich mężowie i synowie bronią dziś Ukrainy; główną motywacją tych, którzy przekroczyli granicę jest bezpieczeństwo, czekają oni na zakończenie działań wojennych" – napisała wicepremier i minister gospodarki.

W dalszej części wpisu Swyrydenko zwróciła uwagę m.in. na potrzebę pomocy humanitarnej i finansowej, m.in. celem wzmocnienia armii do obrony Ukrainy. Napisała też że po zwycięstwie Ukrainy niezwykle istotne będzie to, aby cała Europa wzięła udział w procesie odbudowy Ukrainy. Chce też, żeby państwo to zostało przyjęte do Unii Europejskiej.

Uchodźcy w Polsce

Od początku wojny na Ukrainie do Polski przyjechało 1,758 mln osób – podała w poniedziałek na Twitterze Straż Graniczna. W ostatnią niedzielę funkcjonariusze SG odprawili na polsko-ukraińskich przejściach granicznych 82,1 tys. osób. Dla porównania w sobotę było to 79,8 tys. uchodźców, a w piątek – 76,2 tys. ukraińskich uciekinierów.

W poniedziałek do godz. 07:00 do naszego kraju przedostało się 18,4 tys. osób z Ukrainy.

